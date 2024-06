Abre una cafetería japonesa en un mercado de Zaragoza: taiyakis, ramune y otros sabores

Un viaje en caravana de 17.000 kilómetros por las 47 prefecturas niponas ha terminado en un mercado del centro de Zaragoza. "Somos dos apasionados de Asia en general y de Japón en particular", reconocen Rebeca Sánchez y Álex Alejandre. Ellos son los fundadores de Toho, que este jueves comenzó una nueva etapa como cafetería japonesa entre pescaderías, fruterías y charcuterías

En ese itinerario por Japón se adentraron en la sociedad más rural, la más auténtica, y descubrieron su gastronomía, desde el sushi al sake, a través de visitas a bodegas y fábricas. De hecho, Rebeca es sumiller de esta bebida alcohólica y se ha especializado en dulces. En cambio, Álex se formó en la Tokyo Sushi Academy, lo que le llevó a trabajar a un restaurante en Malasia.

"Vengo porque me encanta el matcha, no conozco un establecimiento como este en toda la ciudad"

Este tipo de cafeterías son típicas de las lonjas japonesas y ahora se abre el primero de estas características en Zaragoza, en el mercado de Arzobispo Doménech. "Me ha recordado a cuando estuve allí", comentaba una de sus clientas, que esperaba la nueva apertura. El boca a boca y un anuncio en las redes sociales fueron suficientes para generar cierta expectación entre su público más fiel, como se demostró en la primera mañana. "Vengo porque me encanta el matcha, no conozco un establecimiento como este en toda la ciudad", aseguraba un joven enamorado de la cultura nipona mientras probaba un bizcocho de matcha.

Esa es una de las propuestas lamineras que se pueden elegir en la barra. En otra de las bandejas, un 'banco' de taiyakis –un dulce con forma de pez– y tarta de queso. Además, se esperan bocados salados, como onigiris, que son unas bolitas de arroz con algas y un relleno. "Les llaman el alma de la cocina japonesa", cuentan Alejandre y Sánchez.

En el capítulo de las bebidas, llama la atención la limonada de yuzu, un cítrico japonés con el que se consigue una propuesta que deja un atractivo regusto. Junto a ellas, ofrecen cervezas japonesas y ramune de diferentes sabores, bebidas en las que, antes de tomarlas, se debe sumergir una canica que está en el interior de la botella y se crea el gas. También tienen café de especialidad, para lo que han apostado por el zaragozano tostadero San Jorge.

En la misma lonja zaragozana también regentan un puesto con platos ya elaborados y productos como una amplia gama de sakes, salsas y fideos artesanos que exportan, y que son diferentes a los que se encuentran en supermercados españoles. También aguardan la llegada de una amplia gama de tés japoneses.

Además, se puede comer un menú del día, que consta de un plato principal y varios acompañamientos, como una sopa de miso o una ensalada de patata japonesa, entre otros (17 euros). Tamagosando, futomaki, hamachi don y hosomaki de vegetales son algunos de los platos que completan la carta.

Es bajo reserva de 24 horas antes. Por ejemplo, en un cuenco presentan la primera comida: salmón, atún rojo, trucha de los Pirineos, pez limón, tortilla japonesa –que es más dulce que se elabora con huevos, dashi y soja– y wasabi natural, entre otros ingredientes, sobre un lecho de arroz de sushi. La palabra 'toho' significa "tesoros de Oriente" y en este rincón de Zaragoza se descubren.

