Dabiz Muñoz da marcha atrás en su nuevo DiverXO, que tenía una inversión millonaria

Dabiz Muñoz, considerado el mejor cocinero para The Best Chef Awards los años 2021, 2022 y 2023, acaba de anunciar en sus redes sociales su decisión de "no seguir adelante" con el proyecto de un nuevo DiverXO en la exclusiva urbanización madrileña de La Finca.

"Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos. Hoy quería compartiros que, tras meditarlo concienzudamente, he decidido no seguir adelante", tras una decisión "difícil pero necesaria", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Muñoz da así marcha atrás en su plan inicial de trasladar DiverXO - en el cuarto puesto de la clasificación de The World’s 50 Best Restaurants, con un menú de 450 euros-, a Pozuelo de Alarcón, donde tenía previsto abrir el que, según él, iba a ser "el mejor restaurante del mundo".

A pesar del anuncio, el chef no cierra las puertas ya que "desde hoy -afirma en su mensaje- estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño, y aunque se que es un sueño difícil, tengo la confianza de que lo conseguiremos"

Surge ahora la incógnita de cómo y dónde continuará su proyecto, que en un principio contaba con una inversión global de unos 12 a 14 millones de euros.

Porque "el nuevo DiverXO tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites, y solo así -advierte- puede existir".