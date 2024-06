Abrumadora presencia española entre los mejores restaurantes de Europa

La gastronomía mundial parece obsesionada con registrar, jerarquizar y numerar algo tan subjetivo como la experiencia que se vive en un restaurante, hasta el punto que empieza a ser complicado no perderse en el marasmo de listas, clasificaciones y premios que pugnan por otorgar a los chefs el título más grandilocuente. Si hace diez días asistíamos en Las Vegas a una nueva edición de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, organizada por el grupo mediático William Reed, ahora es la publicación Opinionated About Dining (OAD) la que se arroga la tarea de nombrar a los 150 mejores de Europa. La cosecha es fructífera para España, que acapara casi un tercio de la lista -casi el doble que Italia, su inmediato competidor- pero no logra alzarse con el número 1, que vuelve a ser para el danés Alchemist.

La clasificación está impulsada por el empresario estadounidense Steve Plotnicki y se elabora a partir de una encuesta en la que participan cerca de 7.500 usuarios. No se especifica que los votantes deban justificar de alguna manera haber visitado los restaurantes que valoran, ni se establecen mecanismos para asegurar cierta ecuanimidad entre países, por lo que la abrumadora presencia española podría fácilmente estar justificada por un mayor número de votantes de nuestro país. Desde luego Plotnicki parece haber encontrado aquí aliados para amplificar el eco de su plataforma y lleva dos años seguidos presentándola en Madrid con una fiesta de relumbrón y abundantes patrocinadores.

Esta vez el escenario elegido ha sido el Hotel Ritz Mandarin Oriental, donde se ha dado cita una nutrida representación del 'star system' de la cocina patria. El vizcaíno Asador Etxebarri, en el número 2, ostenta la posición más alta de un restaurante español en el escalafón, mientras que el barcelonés Disfrutar, que se alzaba hace unos días como mejor restaurante del mundo según la 50Best, se queda aquí sin embargo fuera del top 10 (es número 11), en una de las muchas decisiones cuando menos sorprendentes que arroja la lista.

Txispa y Vandelvira, nuevas incorporaciones

Entre lo más reseñable, que el minúsculo Bagá de Pedrito Sánchez se mantiene en un heroico quinto puesto, a pesar de que baja uno respecto al año pasado para hacer hueco al alemán JAN; que Diverxo (7) entra por fin en el top 10 tras quedarse en el 15 en 2023 o que Quique Dacosta, anfitrión del evento, baja una posición con su buque insignia de Denia (del 7 al 8) pero adelanta nada menos que 50 con Deessa (del 99 al 49) y también ve como sube El Poblet (del 81 al 75). Sin embargo el madrileño Desde 1911 se queda fuera del top 20 tras ser quinto el año pasado, cuando la fiesta se celebró en sus instalaciones. El vizcaíno Azurmendi es 24, el asturiano Casa Marcial, 36; Cocina Hermanos Torres, 42 y Enigma, 60, ambos en Barcelona, mientras que el gaditano Aponiente baja del 57 al 60. Las dos únicas nuevas incorporaciones españolas en la lista corresponden al vizcaíno Txispa, del japonés curtido en Asador Etxebarri Tetsuro Maeda -es 105, adelantando a todo un Mugaritz (108)- y al jienense Vandelvira.

La nómina arroja una heterogénea relación de restaurantes donde encontramos a figuras consagradas como Josean Alija, del bilbaíno Nerua (147) o Paco Pérez, de Miramar (149), adelantados por recién llegados como el madrileño Osa (138) o los chicos de Cañitas Maite (134). Restaurantes de la proyección internacional de El Celler de Can Roca (33) por debajo de mesas de gran calidad, pero alcance más local, como Ca l'Enric (30), ambos en Girona. Espacios con tres estrellas en la guía Michelin, como el barcelonés Abac (137), muy por debajo de restaurantes que no tienen ninguna, como su paisano Al Kostat (79) o la madrileña Tasquita de Enfrente (82). O mesas de gran lujo como el restaurante barcelonés de Berasategui, Lasarte (84), superados por espacios tan informales como Ultramarinos Marín (70), también en la Ciudad Condal. Hay varias maneras de verlo, o es un reflejo de la diversidad que atesora la gastronomía actual, o son las conversaciones en el mundillo las que dictan subidas y bajadas, o la ausencia de criterios objetivos provoca auténticos dislates. O quizá sea un poco de todo, como la propia lista.

Top 10 de mejores restaurantes de Europa

Alchemist (Copenhague, Dinamarca) Etxebarri (Axpe, Vizcaya) JAN (Múnich, Alemania) Restaurante Frantzén (Estocolmo, Suecia) Bagá (Jaén) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) Diverxo (Madrid) Restaurant Quique Dacosta (Denia, Alicante) De Librije (Zwolle, Países Bajos) Geranium (Copenhague, Dinamaca)

