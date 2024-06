El restaurante de carretera en Zaragoza reconocido por Repsol para comer de lujo en mitad del viaje

Comer bien es una aspiración que debería estar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se trata solamente de nutrirse bien, ni siquiera de cubrir el expediente o sobrevivir; las prisas son malas consejeras, y no elegir bien es un problema serio, aunque la lógica del día a día nos obligue demasiadas veces a salir del paso de cualquier manera. Si se viaja con frecuencia, es fundamental tener ubicados buenos sitios en las rutas más habituales, a fin de buscar un hueco en el orden del día para que la parada sea mucho mejor. En la provincia de Zaragoza no faltan las buenas paradas culinarias en ruta para los viajeros, que son además motivo de alegría y visita frecuente para los residentes en la zona.

En una localidad famosa en toda España por la calidad de su piedra negra, y conocida en Aragón por ser una de las grandes cunas de la barra aragonesa, también tienen uno de esos lugares para comer de lujo en mitad de un viaje. Se trata de Calatorao, y el sitio es el Área 280.

Área 280 en Calatorao

Con locales a los dos lados de la autovía A-2, a la altura del kilómetro 281, el establecimiento abre las 24 horas del día. En las horas centrales de la jornada ofrece un menú la mar de apañado, con cocina casera de la que se nota y un producto estrella, los torreznos, para quienes no buscan una comida reposada y quieren seguir camino habiéndose echado algo bueno y sustancioso en al cuerpo.

El restaurante Área 280 ofrece una carta muy variada. Asier Alkorta

Se distingue sobre todo por las carnes a la brasa, y los postres también son de los que solo se encuentran así en un lugar, porque salen del ingenio y las manos de kilómetro cero, que pertenecen a quienes los preparan. Todo esta de rechupete y la relación calidad-precio es excelente.