Paladar, el restaurante cubano de Zaragoza que celebra su décimo aniversario

La Habana Vieja, el malecón, los puros habanos y el son cubano están muy visibles en el restaurante El Paladar de Zaragoza (c/ Pilar Lorengar, 28. 976 073 951). Grandes fotografías cubren las paredes y acompañan una propuesta gastronómica que acaba de cumplir diez años mirando hacia el Caribe desde la capital aragonesa.

Precisamente, el décimo aniversario desde que abrió sus puertas se celebró el pasado lunes con la asistencia de un centenar de invitados entre amigos y buenos clientes. La última en llegar fue la jefa de todo, la cubana Narelia Soto. Ella es la responsable de los fogones, la que ha puesto la comida caribeña en el mapa zaragozano aportando grandes dosis de creatividad a su quehacer diario.

José Luis y Narelia, entrando al restaurante. Alejandro Toquero

Su pareja, José Luis Simón, está al frente de la sala y ejerce de relaciones públicas. Junto a su hija Ena María dejó todo preparado para la gran celebración, en la que no faltaron la comida cubana y los daiquiris y mojitos para terminar de animar la noche.

“No voy a dirigir unas palabras porque sé que me voy a emocionar y no podré terminar”, confesaba momentos antes de empezar la fiesta. Así que esta tarea la delegó en la inteligencia artificial. Su discurso lo leyó una voz en off que relató cómo fueron los inicios en un pequeño local de la calle Serrano Sanz, y que dejó claro que “el corazón y el alma de El Paladar es Narelia Soto, su generosidad y su locura”.

Alrededor de un centenar de personas asistieron a la fiesta. Alejandro Toquero

Narelia y José Luis recordaron que “empezamos como un pequeño bar de comida española, pero como los jueves todo el mundo tenía cocido, un día se nos ocurrió probar con el plato cubano (arroz congrí, mariquitas, yuca y carne de cerdo) y a partir de ahí fue una locura de gente demandándonos comida caribeña”.

El éxito fue tan grande que enseguida vieron la necesidad de mudarse a un local más amplio y dar un servicio de restaurante. Eso sí, sin perder la esencia de lo que significa un paladar en Cuba. El nombre está relacionado con los nuevos establecimientos que surgieron en la isla en los años 90. Con la crisis, los cubanos empezaron a ofrecer comidas en sus casas por muy poco dinero. El modelo se legalizó y aquel espíritu se mantiene en la capital aragonesa.

Eso sí, el restaurante ha evolucionado manteniendo referencias muy claras a la gastronomía caribeña como el plato cubano, la yuca frita con ropa vieja y guacamole o los tamales. También se apuesta por fusionar recetas, como es el caso de los huevos rotos al palenque (yuca, jamón de Teruel, pimiento de la Vera y chicharrones) y por dar rienda suelta a la imaginación de la cocinera. El pollo chino a lo cubano (pechuga de pollo con Coca Cola, maicena y salsa agridulce) es un buen ejemplo.

José Luis Simón ejerce de relaciones públicas en El Paladar. José Luis Simón ejerce de relaciones públicas en El Paladar. A. T.

Durante la celebración, enseguida apareció otro argumento que casi nunca falta en El Paladar: la música. De hecho, los fines de semana siempre hay actuaciones en directo para animar la sobremesa. Tony Matute y la hondureña Marion ambientaron la velada al ritmo de son cubano y salsa.

“Al final -resumían José Luis y Narelia- es la suma de la propuesta gastronómica, la música y las fotografías lo que hace que la gente se sienta en nuestro restaurante como si estuviera en la Habana Vieja, y ese es el espíritu que queremos seguir manteniendo”.