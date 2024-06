El restaurante con dos estrellas Michelin cerca de Aragón en un pueblo de 60 habitantes

Gente Rara, CanCook y La Prensa en Zaragoza; El Batán en Teruel (Tramacastilla); y Callizo (Aínsa), Tatau, Lillas Pastia y Canfranc Express en Huesca son los ocho restaurantes con estrella Michelin en Aragón, toda una referencia de la gastronomía en España gracias a la Guía Michelin. Desde productos de temporada hasta menús degustación para niños, los restaurantes aragoneses cuyos chefs lucen la chaquetilla bordada con la estrella nos ofrecen distintas opciones adaptadas para todos los gustos para vivir una verdadera experiencia gastronómica. Pero para los amantes de la alta cocina que ya hayan probado estos establecimientos aragoneses y sus exquisitas elaboraciones tienen una cita en un pequeño pueblo de tan solo 60 habitantes cercano a la comunidad. Se encuentra en La Rioja y cuenta con un restaurante que ostenta nada más y nada menos que dos estrellas Michelin.

Venta Moncalvillo, el restaurante con dos Estrellas Michelin para disfrutar de la alta cocina en La Rioja

Dos estrellas Michelin, una estrella Michelin verde y dos Soles Guía Repsol son los distintivos que atesora con orgullo el restaurante Venta Moncalvillo.

Se encuentra en la localidad de Daroca de Rioja, a unas dos horas de Zaragoza, y ofrece una cocina basada en la despensa del entorno, en el conocimiento y en el uso de la materia prima.

Su carta-menú es una oferta de para dejarse sorprender. Su propuesta incluye un desfile de productos anónimos en dos opciones, ambas con posibilidad de maridaje de bebidas por 65 y 90 euros, respectivamente.

El primero de los menús es el 'Vegetal', con aperitivos que dejan paso a siete pases salados para finalizar con dos postres por un precio de 140 euros. Mientras que el segundo es el menú 'Moncalvillo', que nos recibe con aperitivos, seguidos de nueve pases salados a completar con tres postres. El precio de éste es de 160 euros.

La bodega de Venta Moncalvillo cuenta con una amplia selección de vinos con sus más de 1800 referencias del panorama vitícola nacional e internacional para dar un paseo por la geografía, naturaleza e historia de este mundo.

Sus distinciones dan fe de la calidad excepcional de sus caldos: Mejor carta de vinos 'international wine challenge', Mejor carta de vinos 'Alimentos de España' y 'Best of awards of excellence «Wine Spetator»'.

Huerta del restaurante Venta Moncalvillo, en Daroca de Rioja Sergio Espinosa Venta Moncalvillo

El entorno natural del restaurante es solo un anticipo de la experiencia gastronómica a vivir en Venta Moncalvillo. Su privilegiada ubicación permite que sus cultivos sean la base de la carta del restaurante.

En su huerta, regada por el río Daroca, recolectan las verduras y hortalizas frescas que van desde los calabacines y borrajas hasta los tomates y alcachofas, piezas clave en la cocina de Ignacio Echapresto, chef con dos estrellas Michelin.

Una serie de sabores, aromas y texturas se disfrutan directamente en la mesa de sus diferentes comedores, donde Carlos Echapresto, el perfecto anfitrión de sala y sumiller, se encarga de que nada les falte a los comensales.

Cómo reservar y horarios de Venta Moncalvillo, en Daroca de Rioja

Para reservar una mesa en el restaurante Venta Moncalvillo es necesario hacerlo en su página web, llamar al teléfono 941 44 48 32 o escribir un correo a reservas@ventamoncalvillo.com.

Los horarios de comidas son: apertura desde las 13.15 a las 14.30 y cierre a las 19.00. Mientras que para las cenas los sábados se requiere entrar entre las 20.00 a 21.30, y se cierra a la 1.00.

Por otra parte, domingos y lunes permanece cerrado por descanso semanal. Es necesario consultar horarios para grupos y un requisito del restaurante que las mesas de más de 6 personas confirmen menú previamente.

Cómo llegar a Daroca de Rioja, en La Rioja

Para llegar a Daroca de Rioja desde Zaragoza hay que tomar la AP-68 en un trayecto de casi dos horas en coche. Mientras que para llegar desde Huesca son dos horas y media en coche por la misma vía.

