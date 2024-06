Cuánto cuesta comer en el mejor restaurante del mundo a tres horas de Zaragoza

Un restaurante español ha conseguido coronarse como el mejor restaurante del mundo en la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', que ha celebrado su 22ª edición en Las Vegas (Nevada, EE.UU.). Este número 1 del mundo es el reconocido restaurante Disfrutar, ubicado en el corazón de Barcelona, frente al Mercado del Ninot y a menos de 2 horas en tren de Zaragoza. Este local destaca por su innovadora propuesta gastronómica y fue fundado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, todos ellos antiguos cocineros de elBulli. Aunque, España no solo ha coronado la lista de los mejores restaurantes con este de Barcelona, sino que el asador vasco Etxebarri ha logrado el puesto número 2.

El restaurante Disfrutar ha acumulado numerosos reconocimientos, incluidos tres Estrellas Michelin y la segunda posición en The World's 50 Best Restaurants en 2023. Tal y como explican en la página web de Disfrutar: "En Barcelona la propuesta gastronómica gira entorno al menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea. En definitiva, un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del 'gusto' como premisa principal".

Opciones de menú en Disfrutar, el mejor restaurante del mundo

Disfrutar ofrece dos menús degustación principales, ambos con un precio de 290 euros por persona:

Menú Disfrutar Classic: un recorrido por las creaciones más emblemáticas del restaurante desde su apertura.

un recorrido por las creaciones más emblemáticas del restaurante desde su apertura. Menú Disfrutar Festival: una selección que destaca las innovaciones de la temporada actual.

Maridaje de vinos



Al lado de los menús degustación que tienen actualmente en el restaurante Disfrutar, se añade una selección elaborada por el equipo de 'sumillers' para acompañar de la mejor forma el menú degustación de Disfrutar. Esta tiene un precio de 160 euros por persona.

Lista de los 10 mejores restaurantes del mundo

La lista completa la conforman 50 restaurantes, pero del 'top 10' de los mejores restaurantes del mundo hay 3 que son españoles.