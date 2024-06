La tarta de queso japonesa, suave y esponjosa, que triunfa en Zaragoza

Ligera, aireada y esponjosa… Así es la tarta de queso de estilo japonés que triunfa en todo el mundo y también en Zaragoza. Nieves Sánchez tenía clara su apuesta por la Japan cheesecake desde que abrió Come Chocolate hace cinco años. Esta tienda es una curiosa combinación de pastelería, chocolatería, panadería y heladería, donde Nieves presume de ofrecer “elaboraciones muy especiales”. “La tarta de queso japonesa es la que más -confiesa-, la clientela la aprecia mucho y cada vez tiene mayor aceptación”.

Nieves ha forrado la fachada de carteles donde anuncia su presencia junto a otras especialidades de las que se siente muy orgullosa: la leche merengada y las trufas de chocolate heladas. La tienda no es muy grande y la gran cristalera que da a la calle ofrece una gran visibilidad de todo lo que hay en el interior. En el mejor sitio se acomodan las tartas de estilo japonés.

Las Japan cheesecake están muy visibles en Como Chocolate. Alejandro Toquero

Por su apariencia exterior ya se intuye que son muy diferentes a las clásicas: esponjosas, como un bizcocho ligero. “No es tan densa como la tradicional y el sabor es muy suave”, explica la propietaria. Tampoco empalaga demasiado, así que como postre puede ser un buen colofón.

Nieves reconoce que hace unos años apenas se conocía en Zaragoza, “pero gracias al boca oído y a las redes sociales, poco a poco va teniendo más seguidores”. Un fin de semana, en Come Chocolate puede llegar a vender 50 tartas. Ella sugiere degustarla primero sin acompañamientos, pero también vende unas tarrinas pequeñas de chocolate líquido “con las que está genial; se calienta diez segundos en el microondas, se añade por encima y a comer”.

El mostrador de productos de Come Chocolate. Alejandro Toquero

La Japan cheesecake es de tamaño medio y su precio es de 16,50 euros. La vende entera, cortada por la mitad y en porciones más pequeñas, “así que se puede probar un trocito, pero casi todo el mundo repite”. “Lo que más comenta la gente es que no resulta nada pesada ni empalagosa”, concluye.

Come Chocolate no es una pastelería al uso. De hecho, casi no hay pasteles, y el chocolate se vende como en el norte de Europa, como si fuera un picoteo, que en España no se estila demasiado. Nieves ofrece curiosas elaboraciones como músicos (chocolate con frutos secos), virutas de San José (pastas de té con chocolate y almendra), naranjitas, jengibres, flor de sal… Todo por unidades o en lotes para regalos y celebraciones.

En su vitrina también llaman la atención las tartas de hojaldre de manzana y de melocotón de Calanda cargadas de fruta. Igualmente destaca la presencia del brownie de chocolate y nueces, que se presenta como si fuera un gran lingote.

Hojaldres de manzana y melocotón de Calanda y brownie. Alejandro Toquero

Come Chocolate no es muy grande, pero en cada rincón esconde una pequeña joya. “Somos especialistas en leche merengada -insiste la propietaria-, todas las elaboraciones son artesanales y las preparamos en nuestro obrador, también los helados”. “Lo único que no hacemos son las paletas o polos de fruta natural”, concluye.

La tienda está llena de carteles anunciando la tarta. Alejandro Toquero

Mientras la propietaria de Come Chocolate (c/ León XIII, 19. 976 022 643) muestra su repertorio de productos, dos clientas entran y piden la tarta de queso japonesa. Hablan con ella y llegan a la misma conclusión: “Es que no se parece en nada a las que conocemos -insisten-, es tan ligera, esponjosa y suave que te puedes comer un trocito en cualquier momento del día y no te llena”.