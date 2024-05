Este es el país donde mejor se come del mundo, según 'National Geographic'

El turismo gastronómico ha ganado una relevancia considerable en los últimos años. No solo se trata de viajar, sino de disfrutar y conocer la cultura culinaria de diferentes regiones. Comer bien durante un viaje puede transformar una buena experiencia en una inolvidable, ofreciendo una conexión profunda con la identidad de cada lugar. Pero, los viajeros españoles tienen el listón muy alto cuando viajan porque en España se come muy bien y muy variado, aun así, la revista 'National Geographic' ha sentenciado cuál es el país donde mejor se come del mundo.

Se trata de Japón, el destino de moda este 2024 y el país con la mejor gastronomía del planeta, según 'National Geographic'. "La comida japonesa no solo se caracteriza por su sabor, sino por ser vistosa, saludable en su gran mayoría y rica en técnicas culinarias, tanto tradicionales como novedosas", apuntan desde la revista de viajes.

Rica gastronomía de Japón

Uno de los pilares de la cocina japonesa es su énfasis en la frescura y calidad de los ingredientes. Desde el pescado recién capturado en sus aguas hasta las verduras de temporada cultivadas localmente, los ingredientes japoneses son de una calidad excepcional. El famoso mercado de pescado de Tsukiji en Tokio, aunque ya no está en su ubicación original, sigue siendo un símbolo de la frescura y variedad de productos del mar disponibles en Japón. Los japoneses tienen una conexión profunda con sus ingredientes, lo que se refleja en platos que destacan la pureza y sabor natural de los alimentos.

Por otro lado, la cocina japonesa es una obra de arte que combina tradición y técnica. Platos como el sushi y el sashimi requieren años de entrenamiento y perfección. Los chefs japoneses se dedican a su oficio con una devoción casi espiritual, y esta meticulosa atención al detalle se traduce en comidas que son visualmente deslumbrantes y deliciosas. La técnica del "kaiseki", una forma de alta cocina japonesa, es un claro ejemplo de cómo la presentación y el equilibrio de sabores son tratados con suma importancia.

Qué comer en Japón



Es difícil elegir, pero, algunos de sus platos típicos son el sushi, el ramen o la tempura, muy instauradas y famosas ya en occidente, pero si viajas a Japón puedes conocer las recetas clásicas de estos platos.

Otros platos populares en japón son el okonomiyaki, una tortilla japonesa rellena de cerdo, marisco o verdura. El tonkatsu, que es cerdo empanado y frito servido con arroz y salsa dulce. Y, por supuesto, no puedes viajar a Nipón y no probar su brocheta de carne a la brasa o yakitori o los mochis, el postre por antonomasia realizado con arroz glutinoso relleno de sabores.