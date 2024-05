Estas son las 'foodtrucks' para comer en Zaragoza Florece 2024

Zaragoza Florece es el festival de las flores que, por cuanto año consecutivo, se celebra en el Parque Grande José Antonio Labordeta de la capital aragonesa. Flores, música y mucho arte se pueden encontrar durante todo el fin de semana en este enclave de la ciudad, que se denomina el 'pulmón verde', pero también en otros barrios.

Mientras se disfruta de la propuesta floral y cultural también se puede comer o beber algo en alguna de las gastronetas, o también llamadas 'foodtrucks', que se extienden en el paseo de San Sebastián, una de las principales vías del parque. Las propuestas gastronómicas se pueden degustar paseando o también en la zona de pícnic que está habilitada para ello.

Una de las peculiaridades es que se pueden encontrar numerosos sabores internacionales. Por ejemplo, Fast and Food ofrece pizza italiana, La Salma Taquería by Umalas es una apuesta por la fusión de recetas mexicanas y peruana y Kemekomo Street Food será la opción para aquellos que sean unos apasionados de la comida chilena.

La gastronomía internacional continuará en Asian Street Food y Q Street Food, ambos puestos optan por la comida asiática. Las hamburguesas también serán un plato fuerte. Nana Food presenta Organic Burguer, al igual que Smoke on the road. The Hotdog Boss propone perritos calientes y bagels de autor es la alternativa de Rural Van. Mr Ham & Mrs Cheese pondrá sobre la mesa bocados gourmet. Y Sabor a Pirineo sus tradicionales huevos rotos de gallinas felices, además de nuggets. A toda esta variedad se le suma La vividora de La Cocina de Vive.

Los más lamineros también tienen su hueco. En la gastroneta de The fabulous Luigis Ice Cream se harán crepes, helados y algodones de azúcar. En el caso de Vespa Rock and Dog, los gofres serán el fuerte. Y el café se puede tomar en la 'foodtruck' de Pistacho.

Estas gastronetas es una representación de Aragood Truck, la entidad que está compuesta veinticinco asociados que buscan complementarse para mejorar y ampliar la oferta gastronómica callejera.

