Regalan pan en Zaragoza para celebrar la santa del 'récord Guinness'

Eran las 00.00 de este miércoles cuando en el obrador Peña de Zaragoza ha comenzado la actividad. Había una misión: elaborar unos 400 panecillos que se iban a regalar para celebrar Santa Rita, como cada 22 de mayo. Esta santa es la patrona de los panaderos y se ha conmemorado en la parroquia que lleva su nombre del camino de las Torres de la capital aragonesa, donde se han congregado numerosas feligresas con rosas en la mano y un pan debajo del brazo.

Cada año los elabora el mayordomo del gremio, que este año ha sido Crescencio Peña Pérez, y las piezas se regalan y las que sobran se donan a la beneficencia. Esta fiesta se recuperó después de unos años en declive y en la actualidad está sobre la mesa la idea de crear un postre que conmemore esta festividad, así que se prometen novedades para el futuro.

"Para mí es importante. La otra vez que fui mayordomo, mi hijo tenía nueve meses y ahora mi nieto tiene esa misma edad", ha comentado emocionado Peña. Este burgalés terminó sus estudios en la escuela y comenzó a trabajar en una panadería. "Y ahí sigo, siempre he estado", cuenta Peña, que se vino a Aragón tras trabajar en varios pueblos de su provincia. Con el tiempo muchos de sus hermanos se vinieron también a Zaragoza.

"La tradicional tiene mucho sacrificio y el pan nos valora, el precocido se apodera de la panadería"

Reparto de panes en Zaragoza por Santa Rita. R. N. R.

En su caso continúa con el negocio Rubén, ese hijo que ahora tiene 33 años, pero el futuro del gremio se divisa "muy negro". "La gente no quiere madrugar, no quieren trabajar los fines de semana... no se encuentran profesionales", es el panorama que dibuja Crescencio Peña. Otro asunto es la irrupción de panadería industrial que gana la partida: "La tradicional tiene mucho sacrificio y el pan nos valora, el precocido se apodera de la panadería".

"Dicen que Santa Rita es la santa del 'récord Guinness', porque es la patrona de los panaderos, de los gemelos, de las viudas, de los apicultores, de los recolectores de higos, de las trabajadoras de la Diputación de Zaragoza y de los imposibles", explica Luis Ángel López, investigador y panadero de Almonacid de la Sierra, y quien fue mayordomo en 2019.

