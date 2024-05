Vulcano, la pizza en llamas que es viral: "Es única y sólo se hace en Zaragoza"

"Abertura en la tierra, y más comúnmente en una montaña, por donde salen de tiempo en tiempo humo, llamas y materias encendidas o derretidas". Esa es la definición que brinda la Real Academia Española (RAE) de la palabra 'volcán'. Muy parecida es la definición que puede recibir una pizza de Zaragoza que hace unos días se convirtió en viral.

"Es única y sólo se hace en Zaragoza", reivindican en las redes sociales de Pizzeria da Francesco, en el paseo de Fernando el Católico y en la calle de Graus, ambas en la capital aragonesa. Los comensales que piden la Vulcano, como se llama, reciben una pizza envuelta en llamas y con cierta forma de volcán, de ahí su nombre.

"Es una idea mía", reivindica Francesco Berardi, su propietario. Recuerda que lo consiguió después de hacer 'prueba - error', hasta conseguir la fórmula definitiva de la pizza. Asegura que no es fácil elaborarla. "Yo soy de Calabria, que era del Reino de Aragón, así que yo también soy tozudo", dice a HERALDO entre risas. Antes de su establecimiento en la capital aragonesa, tuvo una pizzería en Salou, La Cantina Italiana, donde tenía bastantes clientes zaragozanos.

¿Cuál es el secreto para que la pizza sea de calidad? "Yo creo que el 'spianata calabrese', una especie de salami que tiene un toque picante que es de mi zona", señala Francesco que llegó a España hace 32 años.

Sobre una base de masa de la casa dispone mozzarela italiana, champiñones, emmental, gorgonzola o jamón dulce, que son algunos de los alimentos. También dos ingredientes secretos que prefiere no desvelar para mantener el misterio. "No me gusta mezclar porque sí, pero este es un buen conjunto", resume Berardi. Después, se cierra con otra lámina de masa y se sella a su alrededor. Se pinta la cúpula con tomate y se mete al horno. Al final, se prende la llama que posteriormente se apaga con queso que se espolvorea por encima.

