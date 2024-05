Los trucos de un frutero en las redes sociales para elegir bien los melones esta temporada

Los meses de mayo a octubre son los favoritos de todos aquellos cuya fruta preferida es el melón o la sandía. En primavera, cuando el verano se aproxima, comienza la temporada del melón y la sandía, por lo que ya empezamos a encontrar estas refrescantes frutas en los supermercados de España que indican que el calor irá acentuándose cada vez más. Pero son muchos los que se preguntan cómo se elige un buen melón, y un frutero viral en redes sociales tiene las claves para hacerlo.

Raúl Cardaba, un frutero de Madrid, causa sensación en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde acumula 177.000 y 83.000 seguidores respectivamente, con consejos sobre diferentes frutas y cómo seleccionarlas a la hora de comprar. Uno de sus populares vídeos es el que da trucos a sus 'followers' para elegir un buen melón.

¿Cómo elegir un buen melón? Estos son los trucos

Según explican Raúl Cardaba y su padre en un vídeo de su cuenta @fruterotiktokero, en primer lugar el melón tiene que pesar mucho, mucho, porque eso significa que estará lleno y jugoso.

Cogemos el melón con las manos y hay que comprobar que el extremo por el que la fruta estaba unida al tallo está seco. De esta manera, nos aseguramos de que el melón está maduro por completo y se ha recolectado de la mata cuando estaba "en su punto". Esto lo comprobaremos también una vez abierto el melón, cuyas pipas serán amarillas.

Al igual que lo que llaman "la cama" tenga poco color, pero que no esté blanca. Es decir, la parte de la piel del melón sobre la que estaba apoyado en el campo y no recibió luz del sol, debe ser más clara que el resto, pero no completamente blanca o verdosa, ya que eso significará que el melón se cogió cuando no estaba maduro.

Por lo tanto, el color ideal de "la cama" del melón debe ser verde con manchas amarillas. Eso sí, que tampoco sea muy amarilla, porque sino estará pasado.