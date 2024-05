Toño Rodríguez, chef del año: "He tenido la suerte de ganar muchos concursos, pero también amigos"

Es humilde, trabajador, competitivo, divertido, con ganas de crear e innovar y muy profesional. Gracias a estas cualidades se ha convertido en uno de los chef más laureados y también más reconocidos ya no sólo de Aragón, sino del país. Toño Rodríguez ha creado en Sardas, un pequeño pueblo perteneciente a Sabiñánigo, un santuario de la gastronomía y un lugar donde vivir experiencias únicas: el restaurante La Era de los Nogales.

Ha llegado muy alto, convirtiéndose en Cocinero del Año 2024, logrando su primer sol Repsol y encumbrando a su restaurante como el Mejor de Aragón. Pero no ha tocado techo, sigue trabajando junto a su equipo porque tiene claro que algún día llegará la estrella Michelin.

Tras unas semanas frenéticas de concursos, reconoce que ahora está "liberado". Es el capitán y director técnico de la Selección Española de Cocina, con la que participó a principios de año en unas olimpiadas, logrando junto al resto del equipo el mejor resultado para España de la historia. Poco después llegó la final del Cocinero del Año, en la que destacó por encima del resto, logrando además otros galardones. Y a la vez, seguía el trabajo en La Era de los Nogales, "porque nunca se puede dejar de lado".

Este establecimiento sigue creciendo a niveles de los que cree que aún no son conscientes: "Conseguir llenar todos los días un restaurante en Sardas es difícil y una locura". Pero ahora mismo es el día a día de Toño, debido a que las reservas para los fines de semana están completas para los próximos cinco meses.

Sin embargo, este éxito no es nuevo. Es el fruto de mucho tiempo de trabajo. "Noté el aumento de clientes cuando ganamos el premio al Mejor Restaurante de Aragón en 2023. Antes era habitual tener dos o tres fines de semana llenos, pero ese premio le abrió los ojos a mucha gente para descubrir que aquí, además de hacer eventos, hay un restaurante", señala Rodríguez.

En La Era de los Nogales se ofrecen experiencias gastronómicas muy diferentes y se cuida cada detalle. "Ahora la comida y la carta de vinos las tenemos más o menos controladas, así que nos estamos centrando en ofrecer algo que no se ha visto nunca, para que además de comer bien, se pase un rato agradable y divertido", dice. Reconoce que a veces cuando va a otros restaurantes nota que la gente está cohibida y no disfruta de la experiencia.

Para empezar, en La Era ofrecen una vajilla exclusiva, diseñada por él mismo y el personal siempre atiende con una sonrisa en la cara. "Lo primero que se encuentran los clientes es un menú dedicado y firmado por mí, algo que la gente agradece mucho", reconoce Toño. El pan del menú es de la panadería Sayón y si sobra, lo meten en unas bolsitas que han ideado y el comensal se lo lleva a casa. Estos pequeños detalles suman y marcan la diferencia.

Atesora más de 40 premios que le han dejado muchas vivencias. "He tenido la suerte de ganar muchos concursos, pero también muchos amigos, que es con lo que te quedas al final", confiesa. "También nos han hecho de todo", agrega. Pero tiene claro que en los concursos hay que ofrecer lo mejor de uno mismo, como persona y como cocinero. Por eso a su equipo le ha enseñado que si el de al lado necesita algo, hay que ayudar.

Recuerda en un concurso nacional en 2018 en el que representaba a Aragón y donde eran favoritos. "En la reunión previa todos eran muy majos, pero al día siguiente ni ‘buenos días’. Iban a por nosotros a saco –rememora–. Tuve a cuatro personas de otro equipo grabándome durante las cuatro horas que duró la prueba y, al final, les dije que no me importaba, no tenía nada que esconder. En situaciones así, me crezco más, me enfado y trabajo el doble". Al final ganaron ese certamen. "Eso es la envidia, el miedo que te tienen, porque yo lo he vivido cuando empecé". En otras ocasiones le han intentado boicotear, pero en estas situaciones se crece: "Si vas a malas, es peor". Aconseja ser humilde y saber ganar y perder. Ahora ya le miran desde otro punto de vista.

"Una de mis tácticas es prepararlos y servirlos en el restaurante antes, ya que es el mejor truco para saber si un plato da la talla"

A veces los platos que presenta en los concursos se pueden degustar en La Era de los Nogales. "Una de mis tácticas es prepararlos y servirlos en el restaurante antes, ya que es el mejor truco para saber si un plato da la talla". En el certamen de Cocinero del Año propuso un plato de guisantes que lo tuvo durante mes y medio, comprobó que funcionaba y estaba rico. "Cada día es un entrenamiento", insiste Toño Rodríguez.

Al final de año, en la comida de clausura de los Talleres Huesca La Magia de Gastronomía, que tendrá lugar en Sardas, ofrecerá un menú degustación con platos presentados a concursos. De ahí que la haya llamado 'Una vida entre concursos'.

Sus próximas citas, la cena benéfica que lleva organizando cinco años y que se celebrará el 20 de junio (casi sin plazas disponibles) y participar como jurado en un certamen en Vinaroz. No sería difícil verlo un día en televisión -ya participó como jurado en 'La batalla de las tapas' de Aragón TV-, aunque probablemente ya no como concursante, porque según sus últimas experiencias, se pasa de nivel. "La productora de Masterchef busca profesionales de cocina para un nuevo programa. Hace un par de días me decidí a escribirles, pero me dijeron que mi nivel era demasiado alto", recuerda. Hace unos años quedó entre los 15 seleccionados para entrar en Top Chef. Pasó todas las pruebas hasta el final, y estaba dentro. Pero "nadie me llamó, alguien me borró".

Últimos premios más destacados



Big Gourmand Michelín 2023.

Medalla de plata en la Global chef Challenge de Rimini 2023.

Director técnico y capitán de la Selección Española de cocina profesional.

Cocinero más innovador de Aragón 2023.

Mejor restaurante de Aragón 2023.

Dos medallas de bronce en las olimpiadas culinarias de Stuttgart 2024, con la Selección Española de cocina y como capitán del equipo.

1 Sol Repsol en 2024.

Cocinero del año 2024 en Alimentaria.

