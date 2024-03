Felipe VI degustó el chuletón de Casa Martón en su viaje a Formigal: "Es muy campechano"

El asador Casa Martón, uno de los restaurantes más emblemáticos de Sallent de Gállego que abrió sus puertas hace ya más de 45 años, recibió el viernes una visita sorpresa. Y es que el rey Felipe VI se presentó a cenar con unos amigos durante el viaje privado que ha realizado este fin de semana para disfrutar del esquí, una de sus pasiones, en la estación de Formigal-Panticosa.

Aparte de los desayunos en el Hotel Aragón Hills donde se ha hospedado en este viaje, el monarca ha completado su experiencia gastronómica de esta 'escapada' en restaurantes de la propia estación del grupo Aramón (La Glera, M the Club y Las Mugas).

"Teníamos una mesa reservada pero no sabíamos que era para el Rey porque ya se sabe que con estas cosas, no te lo cuentan hasta que no lo ves ya en persona", explican desde Casa Martón. Y lo acomodaron en un reservado que tienen dos mesas para que pudiera pasar una velada lo más tranquila y agradable posible. De hecho, no lo vio ninguno de los clientes que esa noche estaban cenando también en el asador.

Aseguran que solo tienen palabras de agradecimiento hacia el trato que tuvo con todo el mundo: "La experiencia fue muy buena, la verdad, porque él fue muy majo y muy campechano y se fue contento". De hecho, pudieron saludarle y charlar brevemente con él e incluso no le importó hacerse una fotografía de recuerdo que han publicado este domingo en sus redes sociales con el texto: "Qué orgullosos de poder recibir en nuestra casa a Felipe VI".

El Rey y sus amigos pidieron chuletón, el plato estrella de Casa Martón, además de unos entrantes a compartir y una menestra "porque aquí las verduras son muy típicas", señalaron.

