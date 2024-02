Tequeños de moda: una ruta para descubrir los mejores en Zaragoza

Los tequeños son un sencillo aperitivo venezolano, elaborado con harina de trigo y queso, que está de moda. Al menos, en Zaragoza, aunque el detalle de que las grandes superficies y alguna cadena de comida rápida los hayan incorporados a su oferta, denota que se trata de un fenómeno más amplio.

La ruta que se propone en este reportaje es una buena muestra de su versatilidad. Sin duda, Molarepa (c/ Santa Catalina, 1) es uno de los restaurantes venezolanos de más calidad. Desde que 'aterrizó' en la capital aragonesa en 2016, su propietaria, Maryori Urdaneta, ha ido tejiendo una gran comunidad de clientes y amigos asiduos de Molarepa.

Tequeños de Moralepa A. T.

Las filas de motoristas que suele haber en la acera un viernes o un sábado por la tarde para llevar repartos a domicilio, o de persona esperando turno, muestran el éxito de su propuesta. Los tequeños están desde el principio, pero este local no se ha especializado tanto como otros en esta elaboración, ya que tiene una carta muy amplia de comida venezolana.

Se sirven los tradicionales de queso llanero y lo habitual es que se degusten con salsa guasacaca, que lleva aguacate, cilantro y ajo. Aldo Briceño, de Molarepa, explica que “en Venezuela se conciben para un picoteo en la celebración de un cumpleaños o de una boda, o en una reunión de amigos; no es un producto de consumo diario”.

Tequeños de Neuro A. T.

Teque´s Neuro (c/ Miguel Servet, 105) lleva asociada la relevancia de este producto al nombre. Clodomiro Hernández y su hermano Neiro han recurrido al tequeño como banderín de enganche. Ellos explican que en su país se entiende como un 'pasapalo', una tapa o aperitivo para acompañar una cerveza o un zumo. Los suyos se elaboran con una masa de harina de trigo enriquecida, huevo y mantequilla, y se rellenan del queso típico de Venezuela, parecido al fresco, y con un toque de sal especial.

En la actualidad, tienen ocho variedades, entre ellas de chistorra, guayaba, Nutella, membrillo o plátano macho. Y luego está el teque-yoyo, que es la versión grande, e incorpora ingredientes como pollo mechado, jamón york o plátano macho maduro frito. En el obrador que acaban de inaugurar, Neiro no da abasto preparando tequeños. Es el detalle que mejor refleja el éxito de este producto y la apuesta de Teque´s Neuro por él.

Tequeños de Mai Tai H. A.

“Un tequeño y una hamburguesa”. Esta solicitud es una de las que más se repite en Mai Tai (c/ Marcelino Isabal, 3). Así lo confirma su propietario, Roger Guevara. “Es rara la mesa que encarga hamburguesas y no pida por delante unos tequeños para ir abriendo boca”. Llevan una salsa especial de coco al curry que es marca de la casa. “Tiene un punto agridulce y especiado que a la gente le encanta; muchos clientes nos preguntan dónde la pueden comprar y se quedan un poco tristes cuando les decimos que la elaboramos nosotros”.

Esta idea de lo compatibles que son hamburguesas y tequeños se refleja en el hecho de que unas cuantas hamburgueserías los tienen en sus cartas. Es el caso de Burger Grill (c/ Santander, 34), Boca Boca (c/ Virginia Woolf, 5), Jalos (c/ Felipe Sanclemente, 7) o los establecimientos de Goiko en Zaragoza.

Tequeño de Nutella A. T.

En A tu rollo (c/ Albareda, 3), Amín Rivas y Sofía Zambrano han popularizado el helado 'enrollado' que nació en Tailandia, pero el año pasado dieron el salto de incorporar nuevos productos, dulces y salados, y los tequeños están casi desde el primer momento. “Lo sorprendente es que, ahora mismo, casi los piden más los españoles que los latinos”, comenta Amín. En este local ofrecen cinco versiones: el clásico de queso y los de guayaba, plátano macho maduro, Nutella y ternera.

Los tequeños de A tu rollo Alejandro Toquero

Por último, El Rincón de Chiqui (c/ Alegría, 10), en el barrio de San José, ofrece los tequeños cuidadosamente presentados en una cestita donde van media docena con las salsas típicas de Venezuela.