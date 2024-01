Tarta de chocolate sin horno: la receta perfecta para celebrar su día mundial

El 27 de enero es una fiesta que los lamineros deben marcar en rojo en el calendario porque se festeja el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Este delicioso postre tiene el cacao como su ingrediente principal. La primera receta de tarta de chocolate se registró en 1847 en Estados Unidos y lo hizo Eliza Lesley en su libro 'Ladies Recipe Book'. Y de ahí hasta el infinito, las recetas de tarta de chocolate, pastel de chocolate o bizcocho de chocolate son muchas y todas están deliciosas.

Para celebrar el Día Internacional de la Tarta de Chocolate, hemos preguntado a repostera e 'influencer' Beatriz Jiménez, conocida en Instagram como 'Los postres de Bea'. Su cuenta en esta red social es un delicioso libro de recetas probadas en su cocina que pueden elaborar tanto los expertos como aquellos que dan sus primeros pasos en la pastelería.

"Me encanta comer. Soy muy laminera", explica Beatriz quien asegura que no fue hasta 2021 cuando se puso manos a la obra con esta afición tan deliciosa. "Yo no cocino en casa, lo hace mi marido", asegura. "Se me rompió el horno y tuve que comprarme uno nuevo, así que decidí amortizarlo. Allí empezó mi afición", añade. "Ahora preparo galletas, 'muffins' y hasta roscón de Reyes".

En menos de tres años ha conseguido superar los 6.000 seguidores en Instagram. Su tarta de chocolate y avellana con sabor a Nutella y Ferrero es el post con más 'me gusta' de su cuenta. Para elaborarla no es necesario el horno y tiene una crujiente base de galleta.

Receta de tarta de chocolate sin horno de 'Los postres de Bea', paso a paso

Este postre es ideal para un cumpleaños o para celebrar un día especial como el Día de Internacional de la Tarta de Chocolate.

Ingredientes Para la base de galleta 250 g galletas al gusto 120 g mantequilla sin sal 1 cucharada cacao puro en polvo 1 cucharada azúcar moreno

Para la mousse de chocolate 300 g de crema de chocolate y avellana tipo Nutella 250 ml leche entera 15 g de gelatina en polvo neutra 12 bombones Ferrero Rocher 80 ml agua fría 400 ml nata para montar mínimo 35% de grasa

Cobertura y decoración 300 g chocolate con leche para fundir 40 g de mantequilla sin sal 200 ml nata para montar con mínimo del 35% de grasa

Receta paso a paso Derretimos la mantequilla y dejamos que atempere un poco. Trituramos las galletas y mezclamos con la mantequilla, el cacao y el azúcar, hasta formar una pasta compacta. Ponemos la mezcla en un molde desmontable de unos 23 centímetros. Hidratamos la gelatina con el agua bien fría, mínimo 10 minutos. Montamos la nata y reservamos. En un bol mezclamos la Nutella, previamente calentada unos 10 segundos en el microondas, para que esté más fluida, con la leche. Calentamos en el microondas unos 5 segundos la gelatina, que ya estará hidratada y la incorporamos. Reservamos. Vertemos unas cucharadas de nata en la mezcla de Nutella, removemos para equiparar densidades y con movimientos envolventes y en varias veces integramos el resto de la nata. Por último, añadimos los bombones troceados y vertemos la mezcla en el molde y lo metemos en la nevera dos horas Calentamos la nata hasta que comience a hervir y la vertemos en un cuenco en el que tenemos el chocolate troceado, esperamos un minuto y removemos bien hasta que se funda el chocolate. Añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y mezclamos. Tapamos a piel y reservamos a temperatura ambiente hasta que se enfríe, una o dos horas. Sacamos la tarta de la nevera y vertemos la 'ganache' hasta cubrir la superficie de la tarta. Reservamos el sobrante y la tarta en la nevera mínimo de 4 horas. Desmoldamos y decoramos al gusto.

Propiedades del cacao

Según la Academia de Nutrición y Dietética, el cacao tostado tiene una composición nutricional donde la grasa es el 52%, siendo saturada más de la mitad. El 12% de su composición son proteínas, el 7% hidratos de carbono en forma de almidón y el 2% es agua.

Cabe destacar que es necesario diferenciar el cacao puro del chocolate. El chocolate es una mezcla de cacao en polvo, manteca de cacao, azúcar y aromas. "El codex alimentarius establece que el chocolate debe contener no menos del 35% de extracto seco total de cacao".