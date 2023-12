La zaragozana que diseña vajillas para reputados restaurantes y coctelerías

"Los chefs invierten muchas horas en sus recetas y dónde presentarlas es importante, así que la vajilla forma parte de la experiencia". Itziar Luna pone esas palabras sobre la mesa, al igual que reputados restaurantes y coctelerías sirven las propuestas en piezas moldeadas con su imaginación. En sus colecciones cápsula y piezas únicas no faltan los "diseños locos", como ella misma dice.

Luna es una joven zaragozana que estudió Diseño de Interiores en Barcelona, después de producto y se formó en escaparatismo. Al final, terminó especializada en la creación y consultoría de vajillas. "Un profesor de mi escuela estaba vinculado con Disfrutar de Barcelona –restaurante recientemente galardonado con tres estrellas Michelin– y a través de un taller comencé a trabajar con ellos en la parte de las vajillas", recuerda Luna. En las mesas de este establecimiento –en el podio de los mejores restaurantes del mundo– todavía quedan algunas de sus piezas, como los posavasos o platos destinados a recetas concretas.

También ha creado para el barcelonés Comida Codac o los zaragozanos Moonlight y Acho Coffee, entre otros muchos. "Cuando hay buena vajilla, con un criterio detrás, se ha tenido un cuidado por sí mismo, porque comer es un acto en el que tendríamos que estar cuidándonos, como una meditación", apunta Luna que, tras un tiempo en Cataluña, ha regresado a su cuna y se ha instalado en un estudio en el corazón de la capital aragonesa. En su mesa de madera diseña y los artesanos –algunas disciplinas en peligro de extinción– lo convierten en realidad. Cuando por fin tiene la pieza en sus manos es una mezcla de emoción y nervios: "De lo que tienes en la mente a lo que se proyecta, hay muchos pasos".

"De lo que tienes en la mente a lo que se proyecta, hay muchos pasos"

Itziar Luna está detrás de las texturas, materiales, formas y psicología de la vajilla de famosos establecimientos de España.

Había probado con la cerámica, pero la artesanía de vidrio le apasionó, con la que ya ha hecho realidad algunas piezas. "Me parece un material muy curioso porque no lo tocas directamente, sino que se trabaja a través de herramientas porque arde -explica Luna- y me parece tan bonito como difícil. Una de mis primeras obras fue una jarrita con boquitas". Esa misma creación comparte estantería con una colorida colección de copas para la coctelería Jacqueline.

Los tonos son importantes, pero también cómo incide la luz en ellos; no es lo mismo un luminoso restaurante que una coctelería casi en penumbra, ni una pieza a la hora de la comida que de la cena. "Al diseñar también hay que tener en cuenta las sombras que se generan en la mesa, tener esa sensibilidad ayuda a saber lo que se quiere transmitir", sostiene.

A pesar de que en ocasiones no se aprecie, la vajilla también tiene una psicología: "Todo lo que trabajo lo hago neurodiseño, es decir, diseñar desde lo que siente y percibe el cerebro". Itziar ejemplifica que si se tiene una copa en la mano, se activa el peligro de fragilidad antes que si es una pieza de cerámica. También cambia la sensación si una superficie es mate o brillante.

Más allá de la estética, son creaciones que nacen para un uso. "Por ejemplo, en el mundo del café, el fondo de las tazas tienen que tener un ángulo para que la leche fluya al latear", explica Luna. La forma tiene que ver, pero también los materiales o terminaciones. "Que sea más o menos poroso o, sin salir del café, según qué esmaltes se apliquen, sabe de una manera u otra", añade. Aquí entra de nuevo la psicología: "Cuando pones el labio en algo brillante se siente frío que genera un contraste con la bebida caliente".

Además de sus obras, esta diseñadora es consultora para hosteleros que buscan fórmulas más económicas. "Solo que se planteen qué plato utilizar ya es un avance", zanja la zaragozana.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.