La profesionalidad y pasión triunfan en el Certamen de Cocina y Pastelería de Master D

El pasado miércoles se celebró la final de el III Certamen de Cocina y Pastelería de Master D en Zaragoza. El joven Sandro Toro, estudiante de la Escuela de Hostelería de Madrid, fue el ganador de la categoría profesional, mientras que Manuel González, de Huelva, se alzó con el premio en la categoría amateur. Ambos mostraron su "agradecimiento" al finalizar el concurso.

"Este premio supone un orgullo porque he invertido mucho tiempo para pensar cómo hacerlo y presentarlo", manifestó Toro. "He tenido que sacrificar estar con mis amigos por ahí para quedarme en una cocina, así que valoren y recompensen el trabajo supone bastante", añadió el joven natural de Málaga, pero residente en la capital de España.

Sandro Hace año y medio comenzó a trabajar en una cocina y hace dos años que se sumergió en este mundo. "Gran parte de mi familia se dedica a la hostelería, tengo amor por la cocina desde niño y así va a seguir siendo", confesó con el galardón en sus manos. Con ellas preparó un puré de avellana, con mole negro y magret de pato en la parte salada, mientras que la dulce fue una flor de carnaval rellena con crema de lima y limón y culminada con un merengue de azafrán.

Manuel González, de Huelva, se alzó con el premio en la categoría amateur. Montañés

González viajó de propio a la capital aragonesa con el único objetivo de participar en el certamen. "Sigo el concurso desde hace un par de años y este año me animé a presentarme", señaló nada más recibir el premio. "En salado he presentado una presa cocinada a baja temperatura con una salsa de anchoa y alcaparras y en dulce he elaborado un brownie de chocolate blanco con una espuma de Baileys", señaló. Manuel confesó que no llevaba otra idea más que disfrutar de la jornada.

El jurado estuvo integrado por Paco Torreblanca, considerado el mejor pastelero del mundo; Susi Díaz, chef del restaurante La Finca de Elche; Antonio Arrabal, chef de La Jamada y La bodeguilla de Arrabal en Burgos; Cristian Palacio, chef de Gente Rara de Zaragoza; Miguel Ángel Vicente, de la Academia Aragonesa de la Gastronomía; y los ganadores de la pasada edición, Fahad Aljaberi y Juan Carlos Campos.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.