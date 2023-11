Cuándo empieza el Cachopo Fest 2023 en Zaragoza y cuánto durará

Zaragoza está de moda. La capital aragonesa es perfecta para visitar en otoño. Medios de comunicación internacionales como 'The Telegraph' la consideran mejor que San Sebastián. Al rico patrimonio monumental se suma la gran oferta gastronómica con zonas emblemáticas para ir de pinchos como 'El Tubo', el centro y la zona universitaria que cuenta nuevos establecimientos de éxito. No hay barrio zaragozano que no cuente con varios bares de referencia donde comer se convierte en un verdadero placer. Al Concurso de Tapas de Zaragoza, que celebra su vigesimoctava edición este mes de noviembre, se suman otras citas más novedosas como el Cachopo Fest 2023 que ya ha confirmado las fechas de su tercera edición.

La fiesta del cachopo en Zaragoza se desarrollará a lo largo de 10 días: del 23 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, ambos inclusive. La web del festival gastronómico ha publicado la fecha, pero todavía no se conocen los bares y restaurantes participantes en la cita.

El festival está dirigido a bares, cafeterías, bocaterías y restaurantes de toda la provincia que apuesten por poner en valor el cachopo y al mismo tiempo permitirá dar visibilidad a sus establecimientos, según indican los organizadores del festival. El objetivo es potenciar el consumo del cachopo, una delicia de origen asturiano que es más que un simple filete relleno y empanado. Se trata de un plato que gusta mucho y que ha logrado traspasar la frontera asturiana para extenderse por toda España. La clave del éxito es una buena materia prima y el buen cocinado de la carne.

En qué consiste el Cachopo Fest de Zaragoza

Según las bases del Cachopo Fest, durante los días del concurso y en el horario indicado, cada bar y restaurante servirá un cachopo en el formato que desee: ya sea extra grande (XXL), cachopín o mini cachopín. También se pueden servir en formato tapa, como bocadillo, hamburguesa... o como desarrolle la imaginación de los cocineros.

En la pasada edición del festival contó con la participación de 45 bares y restaurantes de la capital zaragozana por un precio que oscilaba entre los 15 y los 25 euros. Desde la organización anuncian novedades que se irán conociendo en los próximos días.