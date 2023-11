Gambas al ajillo en la freidora de aire: la receta más rápida y económica 

La dieta mediterránea tiene platos estrella que se han popularizado por toda España y fuera de ella. Un ejemplo de estas recetas tradicionales españolas es la de 'gambas al ajillo', originaria de Madrid, pero que se ha convertido en un plato típico de la cultura y de los bares de toda España. De hecho, en algunos restaurantes lo sirven de entrante y en otros, como plato principal. Nadie duda de la receta: ajo, gambas, cazuela de barro, aceite y al fuego. Pero, ¿y si se pudieran preparar gambas al ajillo en la freidora de aire?

Las freidoras de aire llevan años arrasando en las cocinas de todo el mundo, ya que la comida es más saludable al no utilizar aceite. Pero, tiene más ventajas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, su utilización es más económica que un horno y se nota en la factura de la luz y, además, es más rápida. Las 'airfyers' utilizan la mitad de energía necesaria para cocinar en comparación a un horno y no necesita ser precalentadas. Por último, el tiempo que necesita una freidora sin aceite de cocinado también es la mitad.

Por tanto, la gastronomía ha evolucionado y podemos preparar esta receta de gambas al ajillo de manera más rápida, saludable y económica. Y, por supuesto, con menos aceite.

Receta de gambas al ajillo en la freidora de aire

Te contamos cómo preparar gambas al ajillo en la freidora de aire, con menos aceite, más saludables, y de forma muy rápida y sencilla. Las más ligeras de la historia de España.

Ingredientes:

Ocho gambas Un diente de ajo picado Una cuchara pequeña de aceite de oliva. 50 gramos de perejil picado fresco.

Elaboración gambas al ajillo en la freidora de aire Las gambas pueden ser frescas o congeladas, pero siempre de primera calidad. Pelamos todas las gambas. Si son congeladas y las pelamos antes de que se descongelen es más fácil y el resultado mejor. Es hora de macerar las gambas con el diente de ajo picado. Añadimos un poco de aceite de Oliva Virgen Extra para darle el toque tradicional al plato. El secreto está en dejar reposar esta mezcla de gambas, ajo y aceite durante una hora para obtener el resultado deseado. Después, es importante colocar bien las gambas en la freidora, no amontonarlas, así nos aseguráremos de que se fríen correctamente. Programamos la freidora de aire a unos 180 grados durante 10 minutos, será el tiempo necesario para conseguir que las gambas queden fritas a la perfección.

Cómo saber si están hechas las gambas al ajillo

Es fácil saber si una gamba está cocinada porque cambia de color. Pasa del color blanco al rosado anaranjado.

Propiedades de las gambas

Las gambas son muy ricas en nutrientes como el selenio, el hierro y el zinc, así como en vitaminas del grupo B, como la vitamina B12. Además, las gambas son bajas en grasas y calorías, lo que las convierte en una opción saludable para aquellas personas que buscan controlar su consumo de grasas y calorías. Y, todavía más, si se consumen sin apenas aceite en la freidora de aire.