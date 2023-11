El truco de Karlos Arguiñano para calcular cuántos fideos echar en la sopa, sin errores

La sopa caliente y con un buen caldo casero es uno de los platos estrella del invierno en España. La sopa de la abuela, la marinera, la del cocido o la de verduras con fideos, da igual cuál sea tu favorita, lo importante es saber cuánta pasta echar. Es decir, que si te gustan los fideos ni te pases ni te quedes corto. Y es que, saber cuántos echar por persona en un caldo no es una tarea fácil.

"Un puñadito de fideos por persona" es lo que siempre hemos escuchado en casa de los expertos y expertas cocineras, pero, a la hora de ponerlo en práctica, frustra mucho cuando te pasas y solo te queda pasta sin caldo o cuando no encuentras fideos en la sopa. Puede, entonces, que a esa regla de un 'puñado por persona' haya que añadir otras preguntas cómo ¿qué tamaño de mano?, ¿cómo de lleno debe estar ese puño?, ¿fideo de pasta gordo o fino?

Precisamente todas estas dudas son las que ha intentado responder el famoso cocinero de televisión Karlos Arguiñano con un truco infalible para acertar con la pasta en la sopa.

Cuántos fideos echar en la sopa

Dar con la cantidad exacta de pasta para echar en un caldo no es fácil y depende de muchos factores. Por ejemplo, el primero es la propia receta, si solo es sopa de fideos, la gente puede pensar que habrá que echar más, si lleva otros ingredientes, no hará falta tanta pasta. Como no, recordar que la pasta disminuye la cantidad de líquido y que este se evapora al cocer, es un básico de cocina.

Hay que tener en cuenta también el tamaño y la forma de la pasta, cuánto más gorda, más cantidad de caldo absorbe. El propio Arguiñano ha explicado en su programa que en su casa prefieren la sopa espesa y echan más pasta al caldo.

Así que, sabiendo todo esto, la solución para no equivocarse con los fideos en la sopa es tener en cuenta el mismo peso exacto de pasta por persona en una sopa marinera básica como la de fideos y gambas. Da igual si es fideo gordo o fino, o el grosor, Arguiñano siempre utiliza 20 gramos de fideos por persona.

La sopa perfecta para Arguiñano

Con este truco de los gramos por persona, tenemos asegurada la misma cantidad de pasta final, sea cual sea el tamaño de la pasta. Sin embargo, si la medimos por volumen, como el típico "puñadito por persona", podemos errar y calcular mal. El peso nunca engaña.

Por tanto, para una sopa para cuatro personas necesitamos 80 gramos de fideos en crudo, echando siempre un pelín más por si alguien quiere repetir.