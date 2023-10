Este es el truco para comer pasta y no engordar, según los nutricionistas

Este 25 de octubre de 2023 se celebra el Día Mundial de la Pasta porque se conmemora el primer Congreso Mundial de Pasta en Roma. Y, en el país vecino nos encanta este plato que se tiene más de un millón de combinaciones y recetas. Por eso, en España celebramos también el día de la pasta. Aunque, muchas personas que quieren cumplir dietas restrictivas evitan las recetas con pasta, debido a la alta cantidad de hidratos que tienen.

La mayoría de personas está de acuerdo en que la pasta es una de las comidas más deliciosas y queridas en todo el mundo, pero uno de los platos en los que se combinan mayor cantidad de ingredientes y salsas y, por tanto, que más engordan. No obstante, la harina que se le agrega a la pasta no tiene un impacto considerable en el peso de una persona, a no ser que sean pastas rellenas. Muchas veces, lo que más engorda son las salsas.

Sin embargo, buenas noticias, existe un truco para no incrementar el peso corporal comiendo pasta y poder celebrar el Día Mundial de la Pasta sin remordimientos, según ha explicado una experta en nutrición Alejandra Chacón en 'El Cronista'.

Truco para que la pasta no engorde

Alejandra Chacón, quien también es Ingeniera Agrónoma, ha explicado que, antes de comer pasta, es importante guardarla y dejarla toda la noche en la nevera.

Por otra parte, según el nutricionista Alejandro Vera, en líneas generales, la pasta estaría permitida (si estás adelgazando, mejor si es integral. No porque tenga menor aporte calórico sino porque es más saciante y contribuye a la absorción correcta de las grasas).

Propiedades de la pasta

Además de ser un alimento rico en hidratos de carbono, la pasta, por sí sola, apenas contiene grasa y es rica en vitaminas del grupo B. También es rica en fibra, sobre todo la pasta integral, por lo que contribuye a la salud intestinal. En resumen, deja enfriar la pasta, cuidado con las salsas, combinarla con ejercicio y, entonces, no tienes por qué engordar, sino al revés, la pasta puede ayudarte a bajar de peso.