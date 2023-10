La receta más viral: palmera de chocolate que no engorda con solo 3 ingredientes

Las palmeras de chocolate son uno de los dulces más famosos por los que tienen predilección los niños, y no tan niños. Pero, su aporte calórico obliga a muchos a no decantarse por este dulce. Una palmera de chocolate en España, de media, tiene 550 calorías, que esconden más de un 30% de grasas, de las cuales el 40% son saturadas. No es de extrañar que se haya viralizado en redes sociales una receta de palmeras de chocolate que no engordan.

La versión más saludable de uno de los dulces más famosos en España (y que más engorda) es posible de preparar en casa y con solo tres ingredientes. Con esta receta viral tan sencilla no tendrás que decirle nunca más que no a este dulce y saciar tus antojos.

De hecho, uno de los motivos por los que se ha viralizado es por la facilidad de elaboración y por los pocos ingredientes que hacen falta para llevar a cabo esta receta de palmera de chocolate saludable. Toma nota.

Receta viral de la palmera de chocolate que no engorda Ingredientes: 100 gramos de harina de almendras o 120 gramos de almendra molida. 2 cucharadas colmadas de yogur griego natural. Chocolate negro para la cobertura

Elaboración palmera de chocolate que no engorda: Mezcla en un bol la harina de almendra y el yogur griego para obtener una masa perfecta. Si deseas un sabor más dulce, agrega un poco de estevia o miel a la mezcla. Ahora llega el turno de amasar para mezclar los ingredientes. Ajusta, si es necesario, la cantidad de almendra o de yogur, según tus gustos. Una vez que obtengas una masa homogénea y suave, dale la forma clásica de corazón que tienen las palmeras de chocolate. Después, introdúcela en el horno a 180 grados durante 15 minutos. Llega el turno de cubrirla con chocolate negro y meterla en el congelador para que se ponga un poco dura y listo.

Y, 'voilà', un capricho muy saludable y fácil de hacer en casa.

@lasrecetasdemimadre Si buscas un picoteo saludable para calmar la fiera que llevas por dentro esta es tu receta😜 ♬ Chocolate (Choco Choco) - DJ Party

Para la cobertura de esta palmera de chocolate, hay que recordar que cuánto mayor sea el contenido de cacao en una tableta de chocolate, normalmente menor cantidad de azúcar tendrá. Por lo tanto, el tipo de chocolate que menos calorías tiene es el chocolate negro, y si tiene un 95% de cacao, mejor.