La inteligencia artificial propone un menú aragonés sin borraja

La inteligencia artificial ha sido sometida a todo tipo de cuestiones, cada vez a más. Se han recreado cómo serían algunos iconos aragoneses si fueran personas, la también personificación de pueblos y ciudades de las tres provincias o cómo serían los famosos de niños. Y en los últimos días ha sido el turno de las Fiestas del Pilar. Ahora se le somete a un nuevo interrogante: ¿cómo es el típico menú aragonés?

La respuesta ha sido un plato de migas, bocados de carne y granos de uva. Tampoco falta un par de huevos fritos. Se insiste en la búsqueda y la contestación es diferente: lo que parecen unos jarretes de ternasco de Aragón con patatas y cebollas y unas ramas de romero. Es curioso que en ambos bodegones se repitan una copa de vino y varias cabezas de ajos.

Jarretes de ternasco de Aragón con patatas y cebollas y unas ramas de romero IA

"¿Cómo que no sale la borraja?", se sorprende Luis Vicente, cocinero de El Escondite de Zaragoza. Este chef es un ferviente defensor de esta planta con tanta tradición en Aragón y le cuesta pensar que no aparezca en la propuesta de la inteligencia artificial. "Pero no solo la borraja, el asunto está en que no podemos reducir la gastronomía aragonesa a dos platos -añade Vicente-, tenemos un abanico mucho más grande". El chef menciona, por ejemplo, el trucha y el esturión como productos, pero también técnicas como los escabechados.

Sobre la inclusión de la inteligencia artificial a la hora de diseñar platos, Luis lo tiene claro: "No me vale, se queda corta". Por cierto, si se busca "borraja" se encuentra la flor de la planta, ninguna referencia a la alternativa culinaria.

Borraja, según la inteligencia artificial. IA

Una vez conocida su propuesta salada, se le pregunta también por los "postres típicos de Aragón" y no acierta. Presenta un plato repleto de coloridas galletas, que recuerdan más a cualquier película de niños que a lo que se encuentra en los recetarios reposteros de las tres provincias.

"Postres aragoneses", por la inteligencia artificial. IA

En el capítulo de las bebidas, una cerveza es lo que presenta cuando se le cuestiona por las típicas de Aragón. "¿Y dónde está toda la tradición vinícola?", pregunta Luis Vicente.

"La bebida mas típica de Aragón", según la inteligencia artificial. IA

La llegada de la inteligencia artificial a la cocina aragonesa no es algo nuevo. Hace unos meses Entalto, en la calle Mayor de la capital aragonesa, desarrolló una iniciativa para diseñar sabores de las croquetas en función de los sentimientos que experimentan. Así, la croqueta de la alegría lleva jamón, patata pochada y cebolla frita, mientras que la del miedo se elabora con calabaza y chili. Se trata de un proyecto que continúa e hizo que la hostelera Chus Blasco y a la ingeniera industrial Manuela Delgado recibieran el premio ‘Con Mucho Gusto’ en el plano digital en la última edición.

