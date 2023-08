Estos son los mejores trucos para pelar bien un huevo cocido en pocos segundos

Uno de los alimentos clave de la dieta mediterránea en España es el huevo. Frito, cocido o pasado por agua, da igual cómo te guste más, la verdad es que se utiliza para multitud de recetas y, a pesar de esto, mucha gente tiene dificultades para pelar un huevo cuando está cocido porque tarda mucho tiempo, se quema los dedos o se le rompe la clara al intentar eliminar los trozos más pequeños de cáscara. Pero, esta ardua tarea no nos puede separar de seguir consumiendo huevo, porque muchos estudios destacan que, por ejemplo, es muy saludable para el corazón.

Así que, si eres de los que tiene problemas para pelar los huevos cocidos, te dejamos un par de trucos con los que no tendrás problemas, no se te romperá ningún huevo más y tardarás menos de 30 segundos en pelar uno. Así que toma nota.

¿Cuánto tiempo tarda en cocerse un huevo?



El primer paso es saber cuándo un huevo está duro y no blando por dentro para poder pelarlo o, cómo diferenciar los diferentes tipos de cocción para que no tengamos un huevo duro como resultado cuando queríamos uno pasado por agua. Para ello tenemos que fijarnos en el tiempo de cocción. De 10 a 13 minutos es el tiempo recomendado, ese tramo de 3 minutos dependerá de la cantidad de huevos que haya en una cazuela y del tamaño de estos. Pero, no debes excederte de ese tiempo para que el huevo no se pase.

3-4 minutos de cocción: huevo pasado por agua.

huevo pasado por agua. 4-5 minutos de cocción: huevo poché.

huevo poché. 10-13 minutos de cocción: huevo cocido.

Trucos para pelar un huevo cocido



Una vez tengamos el huevo fuera de la cazuela, y hayamos esperado a que se enfríe un poco, hay diferentes trucos para pelarlos, como utilizar un tarro o una cuchara.

Para el primer truco solo necesitas un recipiente donde quepa el huevo: un bote de garbanzos, un táper, una jarra de café… y lo introducimos en dicho recipiente con un poco de agua, medio centímetro. Lo tapamos y lo agitamos. Con el movimiento y al estar en contacto con el agua, la cáscara del huevo se reblandece y se desprende de forma fácil, dejando el huevo en perfecto estado y ya pelado.

Cómo pelar un huevo en menos de 30 segundos



Otra forma muy rápida de pelar un huevo cocido es con ayuda de una cuchara. De hecho, este es un truco para no mancharse las manos que hará el proceso mucho más fácil. Solo hay que quitarle un poco de la cáscara por la parte de arriba para introducir la cuchara, o de la parte de en medio. Metemos la cuchara entre la cáscara y la clara y 'vòila', adiós cáscara.

La cuchara al tener una forma cóncava, con la curvatura hacia dentro, se ajusta a la forma del huevo a la perfección, lo que hará que la cáscara se desprenda con mayor facilidad.