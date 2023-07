Dónde está el nuevo Burger King que acaba de abrir en Zaragoza

Las hamburguesas están de moda en Aragón. Solo hay que darse una vuelta por Zaragoza para descubrir nuevos locales donde degustar este producto. Pero hay marcas que llevan en la comunidad más de 25 años, como ocurre con Burger King que desembarcó en Zaragoza en 1997 y desde entonces se ha expandido con nuevos restaurantes no solo en la capital sino en otras ciudades de Aragón. Y el crecimiento continúa. Desde hace unos días, la cadena cuenta con un nuevo establecimiento en Zaragoza (el número 12) donde degustar sus típicas hamburguesas con patatas, 'nuggets' y otras variedades de esta comida tan popular. El nuevo Burger King de Zaragoza ha abierto sus puertas en uno de los barrios más jóvenes de la capital: Valdespartera. Está ubicado en la calle Un americano en París y dispone de 300 metros cuadrados de superficie y una gran zona de aparcamiento. Ofrece servicios para los más pequeños como su popular zona de juegos: PlayKing, un sistema de rellenado de bebidas gratuito, 'Take Away', Wifi y posibilidad de pedir y recoger en el coche.

"Llegamos a Aragón hace más de 25 años y estamos muy contentos de anunciar una nueva apertura, con la que favorecemos su desarrollo local. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo y generando empleo. Con esta apertura alcanzamos 11 restaurantes en la ciudad de Zaragoza, lo que se traduce en la creación de más de 270 empleos", explicó Jorge Carvalho, director general de Burger King España.

Según explican desde la cadena de restauración la apuesta por Aragón es importante con una inversión de 18 millones de euros. Concretamente, este nuevo restaurante ha contado con un presupuesto de más de un millón de euros, sobrepasando los 13 millones en la ciudad y los 16 millones en la provincia. Con esta apertura, la compañía ha creado 270 empleos en la ciudad, alcanzando los 360 en Aragón, que se suman a los más de 30.000 puestos de trabajo que genera en España.

Novedades del nuevo Burger King de Valdespartera

El nuevo establecimiento de Valdespartera incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. En su decoración destaca por tener una gran variedad de asientos para que los clientes elijan donde sentarse para disfrutar de sus hamburguesas.

Burger King, la segunda cadena de hamburguesas más grande del mundo

Fundada en 1954, Burger King es la segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande del mundo. Conocida como creadora del Whopper, Burger King opera en más de 18.800 restaurantes y en más de 100 países de todo el mundo.