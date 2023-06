Los vinos aragoneses convencen a los catadores nacionales más prestigiosos

El Concurso Vinos de Aragón ha celebrado su segunda edición siguiendo el sistema de calificación de la mayoría de los certámenes de estas características, con los criterios que establece la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Detrás de esta iniciativa está el especialista en comunicación vitivinícola, Kiko Pérez de la Ossa, que ha pulido algunos detalles respecto a la primera edición.

Mientras que en 2022 la inscripción fue gratuita y se valoraron 320 vinos de 64 bodegas, este año ha habido que pagar una cuota para participar. Esta circunstancia ha hecho de criba por lo que, finalmente, se han catado 134 vinos de 35 bodegas. Otra novedad es que el concurso celebrado en 2022 se desarrolló en ocho sesiones, mientras que la cita de este lunes 19 de junio en el Gran Hotel ha sido única. De esta forma, se ha podido contar con destacados catadores nacionales entre los 36 participantes, que, cada uno, ha probado alrededor de una veintena de vinos durante toda la jornada.

El concurso se ha celebrado en el Gran Hotel de Zaragoza. Alejandro Toquero

Otra de las novedades es que ha desaparecido el papel y las puntuaciones se han emitido a través de una aplicación móvil. Por supuesto, la cata se ha hecho a ciegas y tanto las condiciones de temperatura como de descorche se han realizado atendiendo a las características de los vinos.

Los resultados en las categorías de tinto joven y con crianza, blanco joven y con crianza, rosado, de licor, dulce, espumoso y vermú se conocerán el próximo mes de julio. Mientras ese momento llega, de lo que han hablado algunos de los protagonistas es de las sensaciones generales que les ha producido el panel de cata.

La fase visual es la primera que se tiene en cuenta en una cata. Alejandro Toquero

Jesús Flores, director del Aula Española del Vino, destaca que “las mayores satisfacciones las he recibido de los tintos donde, en general, he encontrado una buena maduración fenólica, equilibrio y una madera que no eclipsaba el carácter frutal”. En este sentido, pone el acento en “la evolución importante que estoy notando en los vinos aragoneses, pero lo que más me interesa es que la viticultura ha dado un vuelco y detrás llega la enología; sin una agricultura coherente con el ecosistema es imposible hacer grandes vinos”.

Ana Vicens, presidenta de la asociación catalana de sumilleres, apunta que “entre bastantes vinos correctos que podrían rondar la franja de los diez euros he encontrado cuatro o cinco pequeñas joyas en los que se notaba claramente la apuesta por lo autóctono con una presencia muy golosa de la variedad garnacha”.

Jasone San Martín, sumiller del restaurante Goralai. Alejandro Toquero

Javier Campo, autor del libro 'El arte del maridaje', pone el acento en el hecho de que “el nivel de los vinos de Aragón está subiendo; he percibido que variedades como garnacha y cariñena, que tienen mucha estructura y fuerza, y son guerreras y rudas, destacaban en la copa por su elegancia y frescura, y esto es algo que me ha encantado”.

Javier Campo, autor del libro ´El arte del maridaje`. Alejandro Toquero

El prestigioso enólogo aragonés Jesús Navascués también ha participado en el panel. “La segunda tanda de tintos que he catado ha sido impresionante: intensos aromáticamente, que recuerdan a flores y frutos, entran bien en boca, tienen potencia y no molestan; en definitiva, muy sedosos y armónicos”.

Javier Gila, durante la cata de un vino rosado. Alejandro Toquero

Por último, Javier Gila, cinco veces campeón de España de Sumilleres, señala “la evolución tan grande que he percibido en la calidad de los vinos de Aragón, con más protagonismo de la fruta que de la madera, agradables y versátiles”.