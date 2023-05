Cinco arrocerías de Zaragoza que nada tienen que envidiar a las de la costa

Degustar un buen arroz en un chiringuito de playa con vistas al mar en un día soleado suena a vacaciones y tiempo de ocio y hay quien se reserva el disfrute de estas agradecidas elaboraciones para esos momentos concretos. Bien, pues no es necesario alargar la espera, al menos en lo exclusivamente gastronómico, puesto que en Zaragoza, por fortuna, son varios los restaurantes que ofrecen exquisitos arroces que nada tienen que envidiar a los que se elaboran en las zonas de costa. El sonido del mar y las vistas no son las mismas, pero eso el paladar no lo notará. Aquí va un 'top five' con las mejores arrocerías de la capital aragonesa:

Terraza El Lago, calle de Gastón de Bearne

Arroz meloso con carabineros, paella de marisco, de verduras, arroz negro, con bogavante... Casi, casi cualquier ingrediente que uno desee puede combinar el arroz de la Terraza El Lago, un restaurante ubicado junto al Parque del Canal y especializado en la elaboración del cereal más consumido por la especie humana en todo el mundo.

Uno de los arroces de la Terraza El Lago, de Zaragoza. Faceboook

No es un chiringuito de playa, pero el ambiente, con el agua como sonido de fondo, hace difícil creer que esté en la capital aragonesa. Además de por su arroz, este establecimiento también puede presumir de buenos cócteles, elaborados picoteos y excelentes carnes. Horario: abre de lunes a jueves de 11.00 a 23.00; viernes y sábados, de 11.00 a 00.00 y domingos, de 11.00 a 21.30. Teléfono: 622 12 80 05.

El Candelas, calle del Maestro Mingote, 3,

La visita a este restaurante sito en el barrio de Las Fuentes siempre es recomendable. En invierno para probar su cocido y, en general, para disfrutar de sus carnes a la brasa y de la casquería. Pero hay más. En este establecimiento familiar trabajan muy bien los arroces. Los hay con conejo, caracoles y setas, deliciosos risottos de setas y hongos y también con bogavante y negro con sepia y cigalitas.

Arroz de chipirón y carabineros del restaurante El Candelas HA

A estas delicias de su carta se une las jornadas del arroz en las que este restaurante participa cada año, convirtiéndose en una referencia gastronómica zaragozano. Horario de lunes a jueves: de 09.30 a 16.30; viernes, de 09.30 a 16:30 y de 20.30 a 23.30; sábados, de 10.00 a 16.30 y de 20.30 a 23.30 y domingos, de 11.00 a 16.30. Teléfono: 976 42 30 25.

BuleBar, dos restaurantes en Zaragoza

Si algo les gusta más que cocinar es sorprender a sus clientes, por eso siempre "estamos ideando menús nuevos", confirman desde la web de BuleBar, restaurante que cuenta con dos locales -uno en la avenida de La Ilustración y otro en el Paseo de los Rosales- en los que poder degustar paellas y arroces, tanto para tomar como para llevar, "uno de nuestros productos más demandados".

Uno de los arroces que se pueden degustar en BuleBar Facebook

Cuenta con Carta de Día, Carta de Noche y Menú especial para elegir y en las tres modalidades hay alguna variedad de arroces. Abre de 08.00 a 00.30 de lunes a viernes; sábados y domingos, de 09.00 a 00.30. Teléfono Paseo Rosales: 976 54 12 52. Teléfono Montecanal: 976 75 38 28.

Restaurante Wenceslao, calle Mariano Supervía, 33

En tan solo quince años se ha convertido en un clásico entre las referencias de arrocerías de Zaragoza, tanto para degustar una buena paella como para pedirla por encargo. Entre los clásicos, hay propuestas como la paella de carabineros y sepia, o paella de pescados y mariscos.

Arroz negro con ali oli del restaurante Wenceslao de Zaragoza. Instagram

Además, también puedes encargar especialidades como el arroz cremoso de bacalao y carabineros, el arroz caldoso con bogavante, el arroz negro con chipirones y gambas, o un arroz de verduras.Horario: martes a domingo, de 12.00 a 17.00 y de 20.00 a cierre. Descanso: domingo noche, lunes y martes noche. Teléfono: 976 551 083.

Arrocería Rusiente, avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda, 22

"Expertos arroceros". Así se definen los profesionales que trabajan en este establecimiento zaragozano que se caracteriza por utilizar "en la medida de lo posible" productos 100% aragoneses. Cocina casera, amplia variedad de elaboraciones sin gluten y unos arroces para chuparse los dedos, entre los que destacan el caldoso con bogavante, calamares y azafrán; el de pato, hongos y foie o el arroz negro 'escoscao' con chipirones de anzuelo y gambones.

Una de los deliciosos arroces de Rusiente Instagram

También ofrecen menús personalizados para eventos. Cierra los lunes y abre los martes, miércoles, jueves y domingos, de 12.00 a 17.00; viernes y sábado, de 12.00 a 17.00 y de 20.00 a 01.00. Teléfono: 976 74 02 48.