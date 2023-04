Trucos para iniciarse en la cata de vino: “No se puede beber como si fuera agua”

Iniciarse en la cata de vino no exige una gran formación pero sí es aconsejable seguir algunas recomendaciones. “Una a tener muy en cuenta es que conviene saborearlo despacio para apreciar todos sus matices; en la fase gustativa no se puede beber como si fuera agua, ya que apenas se va a percibir su riqueza”.

La que así opina es Ana Grañena, sumiller, Wset3 y propietaria de Lakuba Vinos, que asegura que “hace falta mucha práctica para llegar a disfrutar plenamente de la complejidad de un vino, pero no hay que tener miedo a dar el salto”. Un buen punto de partida, por lo tanto, es “beber sin prisa poniendo toda la atención olfativa y gustativa en lo que se está probando”.

En una etapa más avanzada, tras catar muchos vinos, en la fase gustativa ni siquiera se llega a beber, sino que se desarrolla la denominada fase retrosanal. “Lo que haces cuando lo tienes en la boca es un pequeño enjuague y luego una ligera inspiración de aire por la boca y lo expulsas por la nariz, de manera que pasa por retronasal y luego se escupe”. De esta forma, prosigue, “ya no es necesario ingerirlo si no quieres”.

Según Ana Grañena, esta fase gustativa “es la primera que nos atrae y, en este sentido, una de las cosas más importantes es empezar a reconocer aromas, texturas, acidez, alcohol, sensación en boca y postgusto”.

Dulce, salado, ácido (o agrio) y amargo son los cuatro sabores básicos que distinguimos en la lengua. “Los podemos entrenar probando un limón para notar dónde se manifiesta su acidez y lo mismo se puede hacer con otros productos”.

La punta de la lengua, los laterales, el fondo y el paladar son las distintas partes de la boca donde se aprecian esas sensaciones gustativas. “Lo que se hace al catar es mover el vino por la cavidad bucal y comprobar en qué zonas percibimos astringencia, acidez o alcohol”. La astringencia suele venir provocada por una tanicidad alta, “un tanino verde nos da la sensación desagradable de lengua de trapo; todo lo contrario sucede cuando está bien pulido y pasamos la lengua por el paladar y se desliza con suavidad”.

A juicio de Ana Grañena, esas variables “hay que ponerlas en contexto, de forma que un vino redondo sería aquel en el que las encuentras equilibradas en boca”. Por otra parte, el alcohol, si su presencia es excesiva y no está bien equilibrado, “lo que provoca es una sensación muy ardiente”. Esta sumiller también considera interesante saber que “un vino con una acidez alta nos va a hacer salivar mucho”.

Al empezar a adentrarse en la fase olfativa, “en los inicios no hay que intentar descubrir aromas concretos, sino grupos como fruta roja, fruta cítrica, de hueso o aromas florales”. Como en el caso de los sabores, “lo que está claro es que no se puede reconocer aquello con lo que no se ha conectado”. En este sentido, invita a que antes de empezar a catar se huela todo tipo de fruta, como una manzana o la corteza de una mandarina al pelarla, y lo mismo con el orégano al cocinar una pizza o el romero y el tomillo cuando salimos al campo.

En cualquier caso, insiste en que “en los inicios nos podemos conformar con decir que nos huele a fruta o que tiene aromas herbáceos, a especias o a flores, aunque no sepamos reconocer exactamente de qué se trata”.

En cuanto a la parte visual, lo más importante es que “el vino esté limpio y que no tenga sedimentos ni residuos”. También es interesante aprender a distinguir que el color se corresponde con el vino que nos han ofrecido. “Los tintos, por ejemplo, pierden la tonalidad roja a medida que envejecen; pasan del púrpura a tonos rubí y granate para evolucionar al caoba más apagado de los que han tenido mucho tiempo de crianza y botella”, concluye.