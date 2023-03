La pequeña naranja china que se come con piel y de un bocado

"¡Naranjas de la China!" les habrán dicho alguna vez para negar, en lugar de decir "no, ni hablar, de ninguna manera". El Centro Virtual Cervantes apunta que esta expresión tal vez haga referencia a que antaño, cuando se acuñó, era una fruta tan exótica que parecía irreal o inalcanzable. Pero hay un cítrico que realmente se conoce como naranja china: el kumquat.

Se trata de una pequeña fruta que no es muy conocida y que su sabor y forma de comer dejan indiferente a pocas personas. También denominada naranja enana –claro, es el cítrico más pequeño de la familia-, una de sus principales curiosidades es que se come la piel, algo que le hace único.

"Se come como si comieras una fresa o una uva: se lava y se toma tal cual, con piel", explica Eduardo Sanz Lagunas, presidente de la Asociación de Herbolarios y Ecotiendas de Zaragoza. Aconsejan amasarla antes de comerla, para que en la mano libere parte de sus aromas. El sabor es una unión de naranja en mayor medida con matices de limón.

Una caja de kumquat, pequeña naranja china. Montañés

No se venden en todas las fruterías, sino que solo se pueden adquirir en tiendas especializadas. "La gente se interesa por el producto, al principio por desconocimiento, pero cada vez estamos pidiendo más", cuenta Sanz Lagunas, también propietario de La Salud de Zaragoza, donde se pueden comprar. Ese desconocimiento también lo menciona Javier Mené, mayorista de frutas y verduras de la capital aragonesa. Está a la venta desde hace más de un mes, siendo la temporada de enero a abril, con un precio de 4,80 euros el kilo.

Se considera una fruta menor, ya que su consumo en mesa no es habitual, en parte porque no goza de las mismas cualidades gustativas que las naranjas y mandarinas. En cambio se puede utilizar en platos como ensaladas, macedonias, como relleno de recetas, pasteles o tartas. Además, se aconseja como ingrediente de salsas para aves, cordero y, en especial, pato. Otra opción es confitarlo, hacerlo en mermelada, jarabes o, incluso, bebidas alcohólicas. No obstante, a veces se utilizan como recurso ornamental en tiestos.

Su forma es ovoide, muy parecida a una aceituna –aunque también se encuentran variedades redondas-. Tiene un diámetro de unos 2 o 3 centímetros y de 20 a 30 milímetros de largo. Por fuera es de piel lisa, brillante y anaranjada. Mientras que en el interior se encuentran seis gajos de sabor ácido, incluso amargo. A pesar de estas características, se observan más variedades e híbridos. Muestra de esto último es la calamondina, una mezcla de kumquat y mandarina.

Este fruto procede del kumquat, un árbol muy común en Oriente, ya que se puede observar en numerosos parques y jardines. De estos ejemplares, se destaca la belleza de sus hojas, flores y el característico olor. "Se cultiva en España, el que tenemos en tienda proviene de Valencia y Andalucía. También se cultiva en Japón y China, así como en Australia o Estados Unidos", explica Sanz Lagunas.

Las propiedades que enumera el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es su contenido de ácido málico, oxálico, tártico y cítrico. También atesora vitaminas C, B y E, entre otras, además de potasio, magnesio y calcio como minerales. Por último, guardan un gran aporte de fibra. Se deben conservar en la nevera durante unas dos o tres semanas como máximo.