Cristian Palacio: "Todo lo que podamos hacer para que Aragón sume a nivel nacional o internacional será un orgullo"

2022 será un año recordado por Cristian Palacio y Sofía Sanz: mantuvieron su sol Repsol y además han sido galardonados con una estrella Michelin. El restaurante se emplaza en un antiguo taller del barrio de Jesús de Zaragoza, la ciudad de Palacio y donde ha regresado después de un tiempo. "Vuelves a tu tierra como un extranjero y la ves más bonita que nunca", confiesa emocionado.

¿Con qué receta definiría 2022?Más que una en concreto, sería el menú completo. Para nosotros ha sido un año completo y lleno de emociones que creo que lo definiría mejor que cualquier receta única, ya que nuestro restaurante se ha basado en una experiencia global. Así que elijo el menú lunático: loco, emocionante, diferente...

¿Qué cena el último día del año?Para mí es un placer cenar con mi familia, así que me da igual lo que hagan. No sé lo que cenaré... suelen cocinar mi madre y mi tía.

¿No le toca cocinar?Espero que no, pero seguro que me toca hacer algo. Creo que un rodaballo.

¿Tienen alguna tradición culinaria?Sí, mi tía Ana hace un sorbete de limón que nos comemos a mitad de cena. Es espumoso porque lo hace con leche Ideal montada, zumo de limón, ralladura... y le llama digestivo, pero es de todo menos digestivo (ríe). Además, este año servimos en el restaurante ‘Limón tía Ana’ en honor a ese sorbete.

¿Y la comida de Año Nuevo?Los restos de la cena y algo que haga mi suegra. Cuando salía me encantaba el consomé. Ya no lo vivo con la misma emoción que cuando iba de resaca.

Hablando de resacas, menuda resaca emocional han tenido este año...Sí, no deja de ser un reconocimiento que no hemos buscado. Siempre hemos tenido el objetivo de trabajar y hacer las cosas lo mejor posible, pero sin centrarnos en guías o en lo que opinarán los demás. Nuestro propósito era tener el restaurante lleno, trabajar y hacer lo que nos gusta. La consecuencia ha sido una estrella Michelin, nos han mantenido el sol Repsol, HERALDO nos dio el premio revelación CMG...

¡Han conquistado casi todo el Espacio y no les queda espacio en la vitrina!El principal reconocimiento que buscamos este año es que nuestro equipo esté a gusto e intentar que Aragón siga creciendo desde nuestra humilde posición. Todo lo que podamos hacer para que Aragón sume a nivel nacional o internacional será un orgullo. Aquí hay personas que están haciendo las cosas muy bien, y no solo con premios.

Como se suele decir: ¡todos a una!La unión entre cocineros es de lo más importante que está pasando en Aragón a nivel gastronómico y en lo que espero aportar el máximo. Mi casa siempre va a estar abierta para consultas de cualquier compañero y espero que sea recíproco. El futuro creo que debe ser así. La gastronomía ha crecido, no solo los restaurantes, sino que también es artesanía, coctelería...

La hostelería empezó 2022 con restricciones y se ha liberado poco a poco. ¿En 2023 volverá a ser la de antes?No. En parte, la hostelería y la gastronomía necesitaban un cambio. El durísimo 2020 creó unas necesidades que estaban latentes. Nos dimos cuenta de que los hosteleros necesitaban una vida, había que conciliar lo personal con lo laboral, los clientes tenían que tener cierto respeto... Creo que eso va a ser diferente y tenía que serlo. Puede ser lo único bueno de todo esto. Por ejemplo, nosotros hemos pasado de tener un día de fiesta a dos y mis trabajadores, en lugar de tener dos, han empezado a librar tres. El objetivo de 2023 es mejorar la calidad de vida de todos.

En lo personal, ¿qué le pide a 2023?Que mi hija siga siendo la mejor. No soy una persona exigente. Sí que me gustaría poder plantearme comprar una casa, ya que vivo de alquiler.

Los Reyes Magos siguen la Estrella... ¡igual es la Michelin!Escribimos a Papá Noel y a los Reyes Magos. La ilusión con la que los niños se levantan esos días es una de las cosas más especiales de Navidad.

¿Usted era de los que pedía a los Reyes Magos una cocinita?No empecé en la cocina porque fuera una de mis grandes ilusiones. Fui un estudiante desastroso en la adolescencia. Mi madre me dijo: trabajar o estudiar. Encontré un curso de cocina, estudiaba y trabajaba los fines de semana. Tuve la suerte de poder viajar con la cocina y me dio la visión de que había algo que me podía gustar.