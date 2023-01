Tiendas a granel, una alternativa a los envases desechables

Una señora entra en la tienda De Tarros con una botella de plástico vacía que fue de agua mineral. "Vengo a que me la llene de aperitivo", dice a la vez que se la entrega al dependiente del otro lado del mostrador de este comercio de Zaragoza. En Aragón ya se encuentran ejemplos de comercios de alimentación como este que, incluso antes de la nueva legislación, apuestan por la reutilización de los envases y el uso de elementos de papel, como las bolsas o sobres.

El cambio en la legislación, de momento, no ha sido detonante para que aumente el interés por las compras en este tipo de comercios, tal y como reconocen, pero esperan que con el tiempo se incremente. No obstante, en los cuatro años que lleva abierto De Tarros sí que han apreciado cómo tienen más clientes que acuden con esta filosofía.

"Muchas veces viene un cliente sin envase y cuando ve que otro lleva, se anima y toma ejemplo", relata Lidia Vicente, propietaria de esta tienda de la calle de Torre Nueva de la capital aragonesa. En la actualidad cuentan con más de 800 referencias, entre pasta, especias y otros productos, y no hay ningún alimento que triunfe por encima de otros, sino que cada uno tiene su público. "Siempre me lo preguntan y no sabría decirte… pero lo que más pasiones levanta es el vermú", señala. Precisamente lo que buscaba de propio la señora a pie de tienda.

"Cuando compras un aperitivo en el supermercado, la botella la pagas, por lo que es un ahorro para el medio ambiente, pero también para el bolsillo", anima Vicente a seguir esta tendencia. El mismo ejemplo referencia con las especias. "En un frasco suelen caber unos 10 gramos, si se compra en el supermercado cuesta 1 o 2 euros, mientras que si se viene aquí con el frasco sale a unos 25 céntimos y, además, se compra lo justo y necesario", añade Lidia Vicente. Esta solo es un ejemplo de tiendas de estas características, ya que en las calles de la ciudad se encuentran más ejemplos, como las bodegas a granel.

"El 90% de los clientes vienen con su botella para llevarse el vino", cuenta Guillermo Muñoz, de Bodegas Muñoz. En este comercio se fundó en 1944 por Faustino Muñoz Gascón en el barrio de Las Delicias. El restante 10% suele aprender cuando ve el ejemplo o se hace pedagogía con ellos. En este establecimiento tampoco han notado un incremento de público a raíz de la nueva legislación de envases.

Normalmente el vino a granel lo compra un público de más edad, pero la preocupación por generar residuos es algo intergeneracional, tal y como se observa Muñoz con el uso de bolsas de tela ante las de plástico. La mayor parte del vino que venden a granel, el 70%, es tinto. De esta variedad tienen tres tipos, mientras que de blanco y rosado tan solo una. "Se vende, pero no mucho", concreta Guillermo.

En Bodegas Lozano, el público es "variopinto", como lo describe Chema Lozano. "Suelen ser a partir de 50 años", cuentan en esta bodega de la avenida de América de la capital aragonesa, específica en vinos y licores abierta desde 1942.

Esta misma tendencia que se sigue en colmados y bodegas, también se repite en tiendas que venden, por ejemplo, huevos, donde se acude con el cartón vacío y se repone con una nueva docena. Tal y como observan los clientes de unos y otros comercios, "sale más barato", tanto para la economía doméstica como para la naturaleza.