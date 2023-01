De enero a diciembre, vinos para cada mes del año

En los días de Navidad se calcula que se concentra el 20% de las ventas de vino de todo el ejercicio y el 30% de cava. Sin embargo, acompañan todo el año. Estos son doce vinos para doce meses.

Uno de ellos puede ser el refrescante Nabulé (Bodegas Aragonesas), de garnacha y con aromas a fruta fresca que viene de la D.O. Campo de Borja. ¿Otra opción? La estilosa edición limitada de Pablo Erroz para Laus, un vino vegano de esta bodega de la D.O. Somontano. La copa rosada viene de Las Margas Vidadillo (Bodega Bodem), único en el mundo y que procede de la D.O. Cariñena. Garnacha Centenaria (Bodegas Aragonesas), de antiguos viñedos en vaso, se suma a la lista.

Grillo y Doce Lunas (Bodega El Grillo y la Luna, de la D.O. Somontano), Valonga Chardonnay (de la bodega del mismo nombre), Tres Picos (Borsao, de la D.O. Campo de Borja) o Enate Reserva, del Somontano, también se ponen sobre la mesa. Un guiño a La Rioja pueden ser Culmen o la Crianza de Heraclio Alfaro.

El brindis espumoso lo hacemos con Particular Garnacha Blanc de Noir (Bodegas San Valero, también de Cariñena), una elegante propuesta, blanca pero con la personalidad de la uva tinta.