Cafetería del Hogar del Picarral: donde se cocina felicidad

"Comedor completo" anuncia un cartel a la entrada de la cafetería del Hogar de Personas Mayores del Picarral, en el barrio zaragozano del mismo nombre. En el cuaderno donde apuntan las reservas tampoco queda hueco y ya tienen varias mesas comprometidas para la semana que viene. "Es un éxito total", aseguran al otro lado de la barra, y se demuestra con la buena aceptación de los usuarios de este centro del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Antes de las 9.00, en la puerta se arremolina un nutrido grupo de hombres y mujeres. Nada más abrir, van directos a las mesas y barra. A muchos no les hace falta ni pedir porque los camareros ya lo saben: "Lo de todos los días".

Del desayuno a la merienda, pasando por el almuerzo, como el de ayer. El grupo de petanca se sienta en dos mesas largas para festejar los resultados de un torneo y degustar huevos fritos con longaniza, morcilla, chorizo o torrezno. Es complicado encontrar una silla vacía, como ocurre a la hora de la comida. Se estima que cuando acabe 2022 se habrán servido un total de 137.599 menús.

"Nos encontramos casos de personas viudas o matrimonios mayores que prefieren comer aquí porque de esta forma no tienen que comprar, ahorran en luz y en calefacción. Claro, además, no tiene que cocinar", comentan los hosteleros y la dirección del centro. Los precios de algunos productos están ajustados, por ejemplo el menú, que cuesta 6 euros. Además, en algunos casos piden que les pongan para llevar lo que no se han comido o compran algo más para la cena. A raíz de la subida de los precios se ha incrementado la demanda un 40%.

Los platos de cuchara, como el cocido, o la paella son los que más triunfan -todos caseros-. "Y las croquetas de bacalao", apostilla Manolita Brosed, de 92 años, que acude a diario junto a su marido. Cada día hay una propuesta diferente, equilibrada y asequible, pero siempre "es el menú del encuentro", lo define Charo Jorcano, directora de este hogar. Sus ingredientes son cariño y compañía. Entre los usuarios se ayudan a servir, recogen la vajilla de las mesas y también alertan cuando alguno de ellos no va en varios días. "Se cuidan mucho", insisten.

Sobre las 10.00, el trabajo en la cocina del hogar de mayores del Picarral es frenético, con desayunos y almuerzos Toni Galán

La barra no envidia a la de ningún bar, con más de una treintena de tapas diferentes. Guardia civiles, salmueras, gildas, huevos rellenos, montaditos de salmón ahumado, bacalao, jamón batido, torreznos... El objetivo de este equipo es "trasladar la hostelería de la calle a un hogar de mayores". "Aquí se dan un homenaje", revelan los camareros. "Te piden el café con sacarina, pero se comen una de las torrijas caseras. Si vienen solos se comen un torrezno, pero si vienen con la mujer piden el descafeinado", ríe el equipo. Entienden que fueron niños de la guerra y de la posguerra, que han pasado épocas de hambre, y para ellos esto es un "momento de felicidad".

