Acomseja organiza un curso de cortadores de jamón para hosteleros y particulares

La Asociación de Empresas de la Jacetania, Acomseja, en colaboración con la empresa de distribución de alimentación, Cabrero e Hijos, organizará durante los días 19 y 20 de diciembre un curso de cortadores de jamón, impartido por un cortador profesional recomendado por la Denominación de Origen Jamón de Teruel.

El precio del curso es de 10 euros, las plazas son limitadas y está dirigido tanto a profesionales de la hostelería como a no profesionales, aunque en sesiones separadas. El día 19 se dedicará a hosteleros con un límite de 15 plazas y al día siguiente a no profesionales, con el mismo cupo. El curso se llevará a cabo en el Espacio AltoAragón Jaca (Cash Altoaragon), en la calle Río Lubierre, 6.

Daniel Cruz, director comercial de Acomseja, señala que “con este curso queremos lograr que haya más presencia de jamón en la oferta de la hostelería jaquesa, que nuestros asociados tengan más herramientas de trabajo y al mismo tiempo que los particulares que así lo deseen puedan tener una aproximación a esta actividad a través de un prestigioso cortador recomendado por la Denominación de Origen Jamón de Teruel”.

La inscripción incluye el cuchillo, delantal, paño y un vino de despedida del curso. Los inscritos deberán adquirir el jamón en CASH AltoAragón de Jaca, que ha puesto a disposición de los participantes tres opciones: Jamón La Maza. D.O. Teruel. (9kg aprox-22 meses), 12,48€/kg; Jamón Arcoiris D.O. Teruel. (7-8kg-18 meses), 98,56€/ud; y Jamón Virgen de la Fuente D.O. Teruel (7-8kg-15 meses), 80,85€/ud. Lo cortado en el curso se envasará al vacío para llevar a casa.

Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9diw-E3xWjSXk8gmlgZq4wHVsqGvrSOFx1DNExA6JSLKNg/viewform