Una cesta de la compra con productos gourmet del Rastrillo Aragón

El puesto de alimentación es el primero que se ve al entrar al Rastrillo Aragón. "Destacan los productos aragoneses", apunta Carmen, voluntaria. Lo dice ella y también lo evidencian sus estanterías. Vinos, cavas, embutidos, conservas, quesos o productos de panadería conforman la amplia oferta alimentaria que se muestra en esta solidaria cita.

Carmen asegura "no haber parado" en estos días, cuando todavía no se cumple la semana de su inauguración. Dada la cercanía con las fechas navideñas, algunos aprovechan el Rastrillo Aragón para comprar detalles culinarios para regalar. "Si se gastan 50 o 60 euros, ya sabes que es para Navidad", analiza Carmen, que viste el delantal rojo desde hace 6 años. No obstante, las voluntarias de este puesto también identifican a aquellos que hacen una compra más de diario. Se reponen todos los días, hasta este domingo 6 de noviembre, cuando terminará este tradicional evento de la sala Multiusos de la capital aragonesa.

La cesta de la compra