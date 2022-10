Una ruta de tapeo asequible para disfrutar en fiestas

No es sencillo hacer una ruta de tapeo barato. Siempre está la duda de dónde poner el límite de lo que se entiende o no por barato. Casi resulta mejor utilizar el término precio asequible, que para esta propuesta se sitúa en alrededor de 1,5 euros para tapas como huevo gamba, pimiento relleno o montaditos variados; en aproximadamente un 1 euro para croquetas, bolas de bacalao y similares, o en ofertas del estilo: cuatro tapas por 5 euros.

Más o menos, ahí está el listón de esta ruta zaragozana que, por supuesto, se puede disfrutar durante todo el año, pero también en estos días festivos. Eso sí, en el centro es difícil encontrar tapas que se adecúen a estos precios, pero alguna existe. Hay que viajar más hacia la periferia, a los barrios, para que tener la sensación de que se puede hacer una ruta de tapeo asequible.

Eso sucede, por ejemplo, en Las Delicias, y, especialmente, en un entorno como la avenida de Madrid donde están los bares 269, con un amplio surtido rondando el euro; el 53 Urban Café (a la altura del 174), o el Lingotes (en el número 200 de la avenida). En algunos de estos establecimientos suele haber ofertas de cuatro tapas por 3 euros.

Tapas de masa orly de A Fartalla. A. Toquero

También en Delicias, en los aledaños de la calle Julián Sanz Ibáñez, hay unos cuantos bares que responden a este mismo perfil de precios. Uno de los más interesantes es El Rincón del Bacalao (c/ Julián Sanz Ibáñez, 55).

En Torrero se mantiene la esencia de barrio y ello se refleja a la hora de salir. La lista de los establecimientos que encajarían en el rango señalado es amplia: Canteras (c/ Fray Julián Garcés, 23), con sus torreznos y croquetas; A Fartalla (c/ Fray Julián Garcés, 44) y su paraíso de pasta orly y rebozados; Bistro (c/ Ejea de los Caballeros, 37) y su amplio surtido de montaditos; Mi Patio (avda. América, 27); El Punto de Encuentro (c/ Fray Julián Garcés, 54), con el huevo gamba, el pimiento relleno de atún o los huevos rellenos en la horquilla de 1,50 euros, o El Portal del Cantero (c/ Fray Julián Garcés, 18).

Cerca de Torrero, en el barrio de San José, La Esquinica (Travesía Puente Virrey, 52) tiene una barra bien surtida, mientras que El Forico (c/ Doce de Octubre, 10) lleva más de 35 años ajustando la relación calidad/precio alrededor de propuestas como el guardia civil o la salmuera, además del vermú casero.

Montaditos y vinagrillos de La Cantina del Barrio. A. Toquero

Rascando un poco, en el entorno de Romareda y Universidad también hay algún bar para perderse tapeando a un precio asequible. Es el caso de Los Caprichos (Avda. Juan Pablo II, 7), donde suelen tener una oferta de tapas de tres más una.

Uno de apertura reciente es La Cantina del Barrio, en la calle Luis Bermejo, frente al palacio de deportes conocido como ´El Huevo`. Los montaditos individuales cuestan 1,5 euros, pero tienen una oferta de cuatro por 5 euros.

Precios de Casa Martana. A. Toquero

Muy cerca, en Casablanca, se puede disfrutar de la oferta de frituras, morro, oreja... de La Vía (c/ La Vía, 39), uno de los bares más populares de este barrio rural. Y en el bar La Romareda (c/ Tomás Bretón, 3) su tapeo clásico también tiene una buena relación calidad/precio.

Esta ruta se va acercando poco a poco al centro de Zaragoza, donde merece una reseña especial el bar Arco Iris (c/ Alar del Rey, 9), con una larga trayectoria en el entorno de la avenida de Goya. Su mostrador está a rebosar de frituras, croquetas y empanadillas. Agua, levadura y sifón son los ingredientes que se emplean para la masa de estas tapas. Saben a los rebozados de antaño y su coste medio se sitúa en 1,40 euros.

En Marly (Gran Vía, 50) se sigue manteniendo la esencia de su barra de fritos de calidad, nada grasientos y a buen precio. Algo parecido se puede decir de El Duende Azul 7 (Avda. César Augusto, 103), que ha hecho de la salmuera uno de sus iconos, llegando a ofrecer dos por un euro.

Para el punto y final de esta ruta hay que acercarse a La Almozara, a Casa Martana (c/ Río Guatizalema, 2). Los bocatines de este establecimiento son las elaboraciones más populares para un tentempié o para un surtido a modo de cena informal.