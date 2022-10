Expectación y ganas en la apertura de la 'food truck' GoXO en Zaragoza: "Cómo no lo iba a probar"

La 'food truck' de Dabiz Muñoz ya ha abierto su 'ventana' este jueves para ofrecer la alta cocina del mejor chef del mundo en Zaragoza. Hamburguesas, patatas fritas, postres y cócteles conforman la oferta que ha llegado a la capital aragonesa para ser degustada por los paladares más exquisitos.

A una hora de la gran apertura comenzaban a llegar a la ya famosa furgoneta roja los zaragozanos más 'foodies' y a un minuto de la apertura, más de cuarenta personas ya hacían cola bajo los soportales de El Corte Inglés con el objetivo de convertirse en los primeros en probar los mejores platos callejeros, incluso si la misión obligaba a escaquearse del trabajo.

El gran logro se lo ha llevado Musta que tenía como tarea pendiente probar la cocina de Muñoz con su hermana en Madrid, aunque al conocer la noticia de su estancia en Zaragoza no ha podido esperar. Siete minutos ha sido el tiempo que ha esperado para recibir por parte de los trabajadores su pedido: tres hamburguesas, unas patatas fritas y un postre.

Al ser preguntado por las razones que le han llevado a probar la gastronomía callejera del universo XO, Musta ha asegurado que le gusta "probar todo", y claro, esta oportunidad no podía perderla. "De cabeza" fue lo que pensaron madre e hijo al saber que GoXO llegaba a la capital aragonesa y sin dudarlo un minuto más han comenzado a degustar, porque como dice la progenitora respecto a su hijo, "es de buen comer".

"Me encanta la gastronomía, cómo no lo iba a probar", dice Ana con ilusión en los ojos mientras espera su turno para llevarse a casa y compartir con su hijo las dos hamburguesas disponibles, ambas de carne de buey y con una amalgama de ingredientes que no todo el mundo se atrevería a mezclar.

Las redes sociales también han tomado parte en la calurosa bienvenida a la más famosa 'food truck' del país, ya sea por los vídeos en Tik Tok del mismo chef que anunciaban la parada de GoXO en Zaragoza y que convencieron a los universitarios Ramón y Manuel, o las posteriores publicaciones que los dueños de una cuenta de Instagram publicarán en forma de 'review' sobre la cocina del mejor chef del mundo.

También ha habido cierta decepción, y es que el trío de amigas que forman María, Laura y Nadia han confesado que la "curiosidad de que sea Dabiz Muñoz" ha sido lo que las ha motivado a acudir a la cita gastronómica, "y, total, que no está" decía una ellas, mientras que otra de sus compañeras afeaba las pocas mesas que ofrece el espacio y que se han ido ocupando con los primeros clientes.

Stefan y Michu son de los que han conseguido sitio para sentarse sin problema y ambos han coincidido en el calificativo: "buenísimo". Aunque, Stefan ha confesado que ha sido la hamburguesa con noodles la que le ha conquistado, respecto a la que lleva la salsa chino-peruana Chifera.

Y mientras algunos ya degustan los platos, otros todavía no saben si se los llevarán para tomar en casa. "A ver si hay sitio", dice Silvia que previamente ha explicado que la razón que la ha llevado a probar GoXO había sido la figura de Dabiz Muñoz "como mejor cocinero". Ante la firmeza de Silvia en su declaración, Gonzalo, su pareja, ha dudado: "Eso habrá que verlo".

¿Qué se puede comer en la 'food truck' GoXO?

Tal y como se venía sospechando, la carta de Dabiz Muñoz en Zaragoza es muy similar a la que ha ofrecido en este tipo de establecimientos a lo largo de todo el territorio en España. En primer lugar, se encuentran las dos opciones de hamburguesas, ambas con carne de buey madurada y con un precio de 15,50€ cada una.

La primera de ellas incluye entre sus panes además de la carne, "queso cheddar, mayonesa de chipotles, salsa Chifera y arroz inflado". En la segunda opción, el queso es gouda, lleva "noodles Yakisoba cremosos de pimientos del mundo, miso y salsa perigourdine de trufas negras". Unas hamburguesas que se pueden acompañar con las patatas con alioli de jalapeños-lima y salsa brava XO, que se ofrece.

Para terminar, el universo XO ha traído a la capital aragonesa tres de sus postres: un bizcocho fluido con chocolate, galletas, caramelo y vainilla-yuzu, la tarta de La Pedroche hecha con quesos frescos y parmesanos, galletas y pimienta Sichuan, además del gofre XO con cremoso de yogur y coco, salsa de caramelo y crujiente de piña.

¿Y para beber? En la 'food truck' se pueden comprar bebidas, refrescos y cócteles muy especiales. Una de las opciones es el mojito nipón de Shiso o el margarita Thai de Mezcal.

¿Cuánto estará GoXO en Zaragoza?

Según han indicado desde el departamento de comunicación de El Corte Inglés, encargado de llevar las furgonetas GoXO por todo el territorio español, la oferta callejera de Dabiz Muñoz se podrá degustar en Zaragoza todo el mes de octubre.

Durante la primera quincena del mes, que coincide con las Fiestas del Pilar, la ventana de la 'food truck' abrirá de lunes a sábado desde las 13.00, hasta las 22.00. En cuanto a la segunda, el horario aún está por determinar.