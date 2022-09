Sofía Janer: "El paraíso del pastelero es Aragón, todo se celebra con dulce"

¿Dulce o salado?

Salado si es para comer y dulce si es para cocinar.

Con esto sobre la mesa, ¿cómo ve la pizza con piña?

Es denunciable (ríe). En las comisarías debería haber un departamento de crímenes contra el buen gusto.

Estaba estudiando Publicidad cuando fue aspirante de ‘Masterchef’, ¡menudo cambio!

Bueno, lo estudié porque no sabía si elegir cocina o teatro y pensé que la Publicidad me ayudaría con ambas. Además, así tenía cuatro años más para tomar la decisión, porque soy nefasta para tomar decisiones. Pero no me imaginaba estudiar Pastelería.

¿La creatividad publicitaria también está en los fogones?

Creo que me ha ayudado a abrir el negocio de La Dramerie –su pastelería de Barcelona–. La creatividad me viene más del teatro, siempre me han gustado las manualidades... esto lo aplico día a día en las recetas. Que tengan un punto distinto, mi sello.

¿Cuál es su paraíso?

El sofá o la cama de mi casa después de un día complicado y no tener nada que hacer, ese es mi paraíso. Guardo un recuerdo fantástico del confinamiento. Lloré mucho, pero tener tiempo para mí, para divertirme, para aburrirme... Creo que no tener nada que hacer te hace ser más creativo.

¿Y algún paraíso en Aragón?

De Aragón conozco más pastelerías que pueblos. Da gusto pasear por Huesca, es increíble la cantidad de pastelerías que hay. El paraíso del pastelero es Aragón, todo se celebra con dulce y tenéis fiestas casi todo el año.

¿Cómo fue su primer contacto con la cocina?

Mi padre es cocinero y tengo muchísimos recuerdos de comer cosas desde muy pequeña que mis amigas no habían probado. Por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que comí caracoles, del restaurante y hasta de la silla donde estaba sentada. Tenía 2 años y me lo comí con cáscara. Cuando nació mi hermano, que yo tenía 3 años, le dije que de mayor le enseñaría a tocar los cuchillos. También recuerdo la primera vez que mi padre me dejó usar el fuego y escaldé tomates para salmorejo.

De ahí a la televisión y ahora a las redes sociales...

Si no existieran, hubiéramos encontrado otra forma de comunicar lo que hacemos. La comunicación es crucial.

Así que Instagram ha sido un buen aliado de la gastronomía.

Todo tiene su lado bueno y malo, pero con esto todas las personas pueden aprender a cocinar un plato de la otra punta del mundo. Creo que usando bien esta herramienta podemos llegar mucho más lejos y con mucha más facilidad. Lo que se tiene que trabajar es la curiosidad y la creatividad.

¿Cocina de diseño o de siempre?

La que sepa bien. Si para eso tengo que usar una técnica de vanguardia, la usaré, pero si me sabe mejor cocinándola de la forma tradicional, lo voy a hacer así. A veces vas a restaurantes que usan técnicas moleculares, pero lo que estás comiendo no sabe a lo que tiene que saber. Me quedo con la tradicional, cuantas menos espumas y aires pongan, probablemente, mejor. A ver, hay excepciones.

Organiza una comida con famosos, ¿a quién invitaría?

A la guionista Victoria Martín, a la cantante Rigoberta Bandini, al actor Rowan Atkinson y al humorista Joaquín Reyes.

¿Y qué les haría?

Mmm... Un arroz con pescado, croquetas muy cremosas casi líquidas, calamares rellenos y de postre un babá al ron.

¿Se considera dentro de la espiral de fama? ¿Le paran en la calle?

¡Si soy una pringada! Al salir de 'Masterchef' me paraban por la calle; ahora no tanto, pero sigue pasando y eso es muy fuerte, ¡sigo sin entenderlo!

Si la vida fuera un postre, ¿cuál es su ingrediente favorito?

El humor. Es de las cualidades que más valoro. Muchas veces, cuando peor o mejor estás, es una forma de canalizar las emociones.