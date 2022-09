El atleta Carlos Mayo: "Me gusta disfrutar de una buena fabada"

El mediofondista Carlos Mayo lleva mes y medio parado por una inoportuna lesión que le impidió participar en el Campeonato Europeo de Atletismo celebrado en Múnich en agosto. Para él fue una pequeña decepción porque acudía con expectativas de medalla, pero la temporada de verano la salvó bien tras su buena actuación en el Mundial de Estados Unidos.

No ha sido fácil agendar con Carlos una cita para hablar de cocina y de gastronomía, en general, pero el parón obligado ha facilitado las cosas. Además, este joven atleta aragonés de 27 años es “de buen comer”, como él mismo confiesa, así que sentarse a disfrutar a la mesa no ha sido un problema.

Carlos ha elegido El Portal Asturiano (Paseo Fernando el Católico, 17. Zaragoza) para la cita. Aunque estamos en septiembre y todavía hace calor, tiene claro lo que quiere comer: “Fabada seguro, y cachopo, ya se verá”. Al final, también prueba el cachopo.

“Se ha puesto tan de moda que parece un plato que se acaba de inventar, pero nosotros tenemos el cachopo en carta desde que abrimos el restaurante hace 47 años”, confiesa el propietario Manolo González, ´Manolín`. Al menú compartido se suman unas almejas a la sartén, cuya salsa Carlos no puede dejar de untar, y cebollas rellenas.

“Disfrutar de un menú así es la excepción a lo largo de la temporada”, confiesa Carlos Mayo, pero tiene claro que cuando un día puede saltarse el estricto régimen de comidas que lleva un atleta de élite, lo que menos le apetece es recurrir a una propuesta de ´fast food`. “Unas buenas fabes y el lomo alto de ternera que utilizan para el cachopo son productos que, además de invitar al disfrute, tienen mucha calidad nutricional”, comenta.

Las fabadas que escogió Carlos Mayo en El Portal Asturiano Guillermo Mestre

Además, este atleta explica que “para coger la forma primero hay que perderla”, así que no le preocupa demasiado echarse ahora unos kilos al cuerpo. “Siempre me han gustado mucho los platos de cuchara, es lo que he visto en casa de mis padres”.

El Portal Asturiano no es su único establecimiento de referencia. De vez en cuando, a Carlos Mayo le gusta comer un buen chuletón en La Lobera de Martín o acercarse a disfrutar del ambiente de barra que se vive en Mesón Martín.

Otras opciones más cosmopolitas que casan con la juventud de este atleta son los restaurantes Carnívoro y Garbo. Y su mirada internacional la dirige hacia una elaboración como el sushi, “que me encanta y suelo disfrutar en Bokoto”. Cuando se trata de ir de tapas, “Bula es una opción segura y muchos sitios del Tubo, sobre todo El Champi”.

Pero lo que más le gusta es el recetario tradicional, que no solo lo disfruta a la mesa sino también cocinando en las concentraciones que realiza a lo largo del año junto a compañeros como Toni Abadía o ´Chiki` Pérez. “Cuando nos concentramos en Bronchales, habitualmente soy yo el que cocino; me quedan muy bien las lentejas con arroz y aunque no pongo chorizo o morcilla, me gusta añadir especias como curry o cúrcuma”.

Además, confiesa que cocinar le relaja y tiene bastantes recuerdos vinculados a la gastronomía. “Es un buen momento para socializar, para estar con los amigos a los que no ves desde hace tiempo y con la familia”. Precisamente, en una comida multitudinaria le pidió matrimonio a la que hoy es su ex pareja. “No salió bien, pero la recuerdo como una situación muy bonita”.

Al margen de este pequeño y puntual homenaje en El Portal Asturiano, Carlos Mayo tiene claro que su alimentación a lo largo del año, y especialmente en los momentos culminantes de la temporada, pasa por tener un buen equilibrio entre carbohidratos y proteínas. Patatas, arroz y pasta, además de pollo, cerdo, lubina y dorada a la plancha son los principales argumentos culinarios de su dieta. “Pueden parecer aburridos, pero siempre intento alegrar la presencia de estos ingredientes en el plato”, concluye.