Doce vinos de Cariñena para brindar

En 1932 vino al mundo el cineasta oscense Carlos Saura y el Real Zaragoza daba los primeros chutes como club. De la misma cosecha es la Denominación de Origen de Cariñena. Este año conmemoran sus 90 años con fastos dentro y fuera de Aragón.

Uno de los ejes de la celebración es la colección Premium 2022 El Vino de las Piedras, elegida bajo el criterio de Raúl Igual, uno de los expertos más reconocidos de España y del mundo. "No ha sido un reto nada fácil, pero estoy superilusionado porque entendí muy bien lo que se pretendía de mí: seleccionar doce vinos que no tenían por qué ser los mejores de la denominación, sino que representen según mi criterio como sumiller lo que es la D.O. de Cariñena", explicó el turolense, que los seleccionó a través de una cata a ciegas, en la presentación.

"Para mí se basa en muchos tintos y algunas opciones de blancos, por lo que los primeros tenían que tener más peso", analizó Igual, que ha destacado ocho tintos, tres blancos y un vino de licor de garnacha, elaborados por siete de las bodegas. "Tenía que representar esas variedades autóctonas, como la garnacha blanca, macabeo, la garnacha tinta y la cariñena como variedades principales, pero sin renegar de otras uvas que se plantaron hace muchos años y que están aclimatadas a la región e integradas", añadió el Advanced Sommelier titulado en The Court of Master Sommeliers de Londres.

Además de las variedades, distingue los estilos de vino. "Aquí existen tres grandes estilos. Por un lado estos vinos jóvenes, frescos, afrutados con más o menos barrica o que a lo mejor no tienen. Están esos vinos intermedios, con un poco más de madera, pero que no pierden el carácter afrutado y que de algún modo hacen que el vino gane en complejidad y permitan estar en una gama de mercado intermedia –continuó-. Y, por último, los grandes vinos que son los que representen en sí a la denominación". A todos ellos se añade un cuarto estilo "inesperado". "Es un vino dulce precioso que recuperaba un estilo que casi había desaparecido", definió Raúl Igual a Aromas del Pilar, de Hermanos Torcal.

"Cada uno de ellos es impecable", incidió el sumiller, que muestra interés y cariño por esta denominación de origen, la más cercana a su cuna turolense. Comenzó su formación en la Escuela de Hostelería de Teruel y se formó en conocidos establecimientos como Zalacaín o el Bulli. Fue en 2007 cuando inauguró Yain en su ciudad, nombre que significa ‘vino’ en hebreo. En 2010 fue galardonado como Mejor Sumiller del concurso de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres y en 2021 fue Mejor Sumiller por la IWC.

Equilibrio, profundidad o matices de envejecimiento son las características que han pautado esta selección con la que brindar por estas nueve décadas y el futuro.

