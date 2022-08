Cervezas clásicas y modernas para brindar en Birragoza

El barrio de La Magdalena vuelve a ser el escenario de Birragoza, el festival de la cerveza artesana de la capital aragonesa que regresa a la plaza del Centro de Historias tras dos años por el parón de la pandemia de coronavirus. Esta edición, la novena ya, está fermentada con "mucha ilusión y ganas", reconoce Sergio Ruiz, organizador y de Cervezas Lupulus.

La oferta es amplia y detrás de cada una de las variedades se esconde el trabajo de productores aragoneses. "Cervezas más amargas, dulces, afrutadas, saladas, con especias… una gran diversidad", resume Guillem Laporta, sumiller cervecero y propietario de Homo Sibaris. A las que se añaden vegetarianas y veganas. Esa variedad permite ajustarse a todos los paladares: "Hay gente que dice que no le gusta la cerveza, pero igual no le gusta la cerveza a la que estamos acostumbrados y las artesanas le pueden encantar".

Entre todas se pueden destacar las clásicas y las modernas. "Las primeras de ellas se dividen en las centroeuropeas, de Alemania y Chequia, las de Países Bajos con Bélgica y, por último, las de las islas británicas, que son de Reino Unido e Irlanda", sostiene Laporta. "Las de las islas británicas se sirven en pinta, tienen menos gas y alcohol. Las de Bélgica y Países Bajos en cambio cuentan con más graduación, más gas y se suelen servir en copa o en botella. Mientras que en España estamos más acostumbrados a las de centroeuropa, rubias, o incluso también de alta fermentación de trigo", expone.

Si cumplen 40 años ya se consideran clásicas, ya que fue entonces cuando se vivió una revolución en el sector de la cerveza, liderado por Estados Unidos y con España también como referente, añade el sumiller. También es posible que estas cervezas fusionen estilos, por ejemplo, consiguiendo bebidas con más lúpulo o alcohólicas.

Ambiente de Birragoza en el primer día de la novena edición. Montañés

NOTICIAS RELACIONADAS Las cervezas de Ambar que se han colgado medallas de oro

En la barra de las modernas se ubican aquellas que son más extremas, con mucho lúpulo, amargas o aromáticas. "Un ejemplo son las neipas, las New England IPA, o las pastry stouts, más espesas", concreta Guillem Laporta, que con 15 o 16 años descubrió las cervezas artesanas y cuando cumplió la mayoría de edad comenzó a producir. Ese fue el germen para que más tarde dejara la carrera que estaba estudiando y se decantase por dedicar su vida a la cerveza. Ahora ofrece la IPA Mandanga y la Nube Rota, que es dry stout. Las mencionadas son las cervezas tendencia entre las modernas, mientras que en el capítulo de las clásicas regresa "lo retro", detalla Laporta, como aquellas que "se caracterizaban por matices de lúpulo y malta".

Una gastroneta de Birragoza, en el Centro de Historias de Zaragoza. Montañés

Éxito en el minuto 1

El festival comienza se celebra hasta este sábado, en horario de 12.00 a 00.00. Desde el primer momento de la inauguración de Birragoza, ya era tarea complicada encontrar un hueco en sus mesas. En las últimas ediciones se contabilizaron de 7.000 a 8.000 visitantes, cifras que se esperan alcanzar también este año. Es necesario comprar un vaso en el puesto de información por 6 euros, que incluye una consumición y la guía del festival, explica Ruiz.

Entre los 'stands' de esta edición se encuentran Hopalaa! Brewery, Basqueland Brewing Co., Ales Agullons, La Font del Diable, Cerveza Caleya, Dougall´s, Cerveza Tensina, Cerveza Yria, Pyrene Craft Beer, Garage Beer Co., El Bandido Cucaracha, Cierzo Brewing Co., Lupulus Alemanas, Lupulus Belgas, Lámbricas, Sin Gluten y sin Alcohol, Homosibaris, Cerveza Rondadora, Refu, Fábrica Alternativa, Cerveza Màger y Attik Brewing Co. Además de cerveza, también se encuentran tres 'food trucks' y un escenario desde el que disfrutar de música.