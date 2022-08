Se buscan recetas en peligro de extinción

En los cajones de las mesas de la cocina se puede encontrar casi cualquier cosa. Servilleteros viejos, una caja de cerillas de publicidad, ese abrebotellas que se rompió, un par de bolígrafos y un papel doblado. Un papel muy bien doblado en el que está escrita una receta. Puede ser un guiso, un bizcocho, algo al horno o un sorbete que solo se hacía en Navidad. Está escrita con buena letra, de la antigua escuela, y duerme en ese cajón desde hace décadas.

Se trata de una receta de la abuela, del tío, de la madre, de la vecina, del compañero de trabajo… en definitiva de alguien querido. Puede ser que haga tiempo que no se elabore o que, incluso, nunca se haya probado porque la persona que la solía hacer se fue y nadie la retomó. Ahora HERALDO pone en marcha una nueva sección para compartir esas recetas familiares y que, de alguna forma, no queden en el olvido. Es decir, que ese legado gastronómico no se reduzca a recuerdos, sino que regrese al paladar.

Todo aquel que quiera recordar esas recetas puede mandar un correo a recetas@heraldo.es. Debe indicar los ingredientes, el proceso de elaboración, algún truco a la hora de elaborarla y cuándo se solía hacer -por ejemplo, si era típica de Semana Santa, Navidad o verano-. Además, sería interesante conocer de qué parte de Aragón procede. Si ha pasado de generación en generación y se sigue cocinando, también nos la puedes mandar a la misma dirección de correo electrónico, incluso acompañada de una fotografía.

Pero esta nueva sección no solo quiere ser cocina, también pretende ser un homenaje a las generaciones pasadas y presentes, por lo que también se puede incluir alguna pincelada de la vida personal de quién la hace o hacía, seguro, con tanto cariño. Se podrán leer a partir del mes de septiembre y si tienes cualquier duda, escríbenos a recetas@heraldo.es y nos pondremos en contacto contigo.