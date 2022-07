Las freidoras de aceite también son para el verano... ¡si apuestas por este modelo de menos de 50 euros!

Aunque la regla no escrita de menos es más se puede aplicar a casi todos los ámbitos de la vida, en la cocina parece que apostamos por lo contrario, puesto que no dejamos de acumular utensilios y pequeños electrodomésticos. Algunos de ellos son muy prácticos, pero otros, adquiridos por popularidad o capricho, acaban al fondo de los armarios. Y no hay cocina organizada que pueda hacer frente a tanto artilugio. Claro que, si apostamos por los más adecuados, conseguir el aplauso de los comensales es sencillo. Los favoritos de Heraldo Shopping son aquellos versátiles que nos ofrecen más de una función, por lo que en el mismo espacio podemos disfrutar de diversas ventajas.

NOTICIAS RELACIONADAS Cómo evitar que la grasa acumulada estropee tu freidora sin aceite

Las planchas parrillas, perfectas para preparar sándwiches o ingredientes a la plancha, son uno de esos ejemplos. Pero hay un pequeño electrodoméstico que nos ha conquistado todavía más. A nosotros y a los más 'foodies'. Las freidoras sin aceite, capaces de restar calorías a muchos ingredientes gracias a que cocinan con menos dosis de grasa. Las de la marca española Cecotec han triunfado especialmente. Y no nos extraña cuando ofrecen un diseño compacto apto para cocinas pequeñas y un precio asequible para añadirlo a nuestro menaje. De hecho, en la web de la firma hemos encontrado la Compact Rapid Black que, por menos de 50 euros, nos ofrece 1,5 litros de capacidad y recetario incluido.

Este modelo permite cocinar 400 gramos de patatas al mismo tiempo. Cecotec

Además de guiarte por el recetario que incluye esta adquisición, este modelo es ajustable en tiempo (de 0 a 30 minutos) y temperatura (hasta 200 grados), para que podamos crear nuestras propias recetas a nuestro gusto sin problema. Todas ellas se cocinan con tecnología PerfectCook de aire caliente, para disminuir el consumo de aceite sin renunciar al mejor sabor de los alimentos. También hace las veces de horno, gracias a su función especial y al cestillo que incluye como accesorio. En cuanto a su capacidad, sus 1,5 litros permiten preparar hasta 400 gramos de patata al mismo tiempo.

En Heraldo Shopping buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.