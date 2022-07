Nace la Bambutería: primera vermutería 100% sin gluten en Aragón

Tras la apertura de restaurante Labamba Cook Art (a finales de 2019 en la calle Vírgenes de la capital aragonesa), Bambita Tasca Fusión (en mayo de 2021 en Heroísmo, en el corazón de la Magdalena), y LaBambaCafé (a finales de 2021), el hostelero Alberto Brosed inauguraba este jueves un tercer local en Zaragoza. En esta ocasión se trata de la Bambutería, la primera vermuteria 100% sin gluten en Aragón que se suma al resto de locales que siguen la misma filosofía. “Algo que es muy poco habitual en España”, asegura el empresario.

Ubicada en el número 37 de la calle Heroísmo, donde anteriormente se ubicaba Bambita Tasca Fusión -que se trasladaba hace tan solo unos meses a un local metros más abajo, en concreto hasta el número 47 de la misma calle, al quedarse el pequeño-, surgió la idea de crear este nuevo concepto que, entre otras cosas, era perfecto para un espacio más reducido.

Brosed, en el interior del local. C.I.

Con tan solo cuatro mesas altas y un aforo para 10 personas, Brosed, una vez más, busca sorprender paladares con cada bocado y, en este caso, con cada trago. “Seguimos manteniendo la filosofía y el concepto gastronómico de la familia LaBamba. Una carta corta, pero apostando por la calidad y los contrastes en cada bocado en un ambiente informal”, explica el hostelero.

Una carta basada en la cocina fusión, marcada por los sabores exóticos que les caracterizan, y la apuesta por el producto premium de conserva en cuya presentación jugarán con sabores y texturas de todo tipo. También destacan su vermú y tinto de verano preparado con la receta de la casa. “Es una opción ideal y divertida para salir de tapeo, tanto para comer y cenar, con los sabores típicos de la casa”, añade.

Y todo esto sin gluten. Pero, ¿por qué? A parte de porque el propio Brosed conoce de cerca la celiaquía, porque cada vez hay más celíacos diagnosticados y, a pesar de esto, se siguen encontrando con serios problemas para disfrutar de un rato de ocio debido a la limitación de la oferta existente en toda España. “Es un tema con el que siempre me he sentido muy sensibilizado y que, por temas familiares, he tenido que trabajar de cerca”, admite. Una realidad de futuro que, en su opinión, se encuentra cada vez más cerca.

En cuanto al horario de apertura para estos meses de verano desde este jueves, 14 de julio, el local abrirá sus puertas miércoles y jueves a las 19.30; y viernes, sábado y domingo tanto a las 13.00 como a las 19.30.

Experto en emprender

Si Bambita llegaba en tiempos de pandemia, La Bambutería lo hace a las puertas de la que se presupone una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Sin embargo, a sus 41 años, el zaragozano asegura que lleva esto de emprender en la sangre. De hecho, abrió su primer local con tan solo 18, La Cosa Nostra, en Cesáreo Alierta. A este le siguieron La Gramola, La Manduca o el Paladú, entre otros. También estuvo dos años como gerente de El Plata.

“Las oportunidades surgen en cualquier momento y hay que estar ahí. La pandemia se ha llevado por delante muchos negocios y tener una marca personal detrás es fundamental para sobrevivir porque eso multiplica tus posibilidades”, concluye.