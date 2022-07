Estos son los mejores restaurantes del mundo de 2022

El restaurante danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed, se encumbró ayer como número 1 del listado The World’s 50 Best Restaurants, que cumple este año su vigésima edición. El listado se dio a conocer este lunes en una gala que se celebró en Londres y en la que una de las principales sorpresas la dio el madrileño Diverxo, de Dabiz Muñoz, que subió de la posición número 20, que ocupaba hasta ahora, a la cuarta. Son seis los restaurantes españoles que han logrado colocarse entre los cincuenta mejores del mundo.

Copan el listado Pujol (Ciudad de México) en el 5º puesto, Diverxo en el 4º, Disfrutar (Barcelona) en el 3º, Central (Lima) en el 2º y Geranium, que asciende del 2º al 1º y releva a otro danés, Noma. Varios eran los favoritos a encabezar el ránking una vez que Noma (Copenhague), que recuperó esa posición en 2021, haya salido de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Más distinciones a españoles

Además de Disfrutar y Diverxo, en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo aparecen el Asador Etxebarri de Axpe, Vizcaya, de Bittor Arginzoniz (6º); Elkano, de Guetaria, Guipúzcoa (16º), Mugaritz, de Rentería, Guipúzcoa (21º), y Quique Dacosta de Denia, Alicante (42º),

No acabaron aquí los premios a españoles, ya que Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), fue reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos, como el plancton o el cereal del mar; y el nuevo premio al mejor sumiller ha sido para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Gerona). El premio Chef’s Choice, que votan los cocineros, ha sido este año para Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil (Ciudad de México).

La gala, que reunió en la capital británica a los mejores cocineros del mundo y fue conducida por el actor Stanley Tucci, se celebró en el Old Billingsgate de Londres una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la guerra contra Ucrania. También por esta causa quedaron fuera del listado importantes restaurantes rusos, como White Rabbit y Twins Garden.

La noticia, en realidad un premio honorífico, sorprendió ayer al equipo de Geranium estando de vacaciones (regresan al trabajo el 11 de agosto). El propio restaurante define su trabajo en su página web como una «cocina lúcida, ligera y dinámica». «Nuestra misión –añade–, es crear comidas que involucren todos nuestros sentidos, que restauren, desafíen y enriquezcan».

Geranium tiene habitualmente las mesas reservadas con más de tres meses de antelación y este verano ofrecía un menú, ‘The Universe Summer’ con el que, ante el comensal, a lo largo de tres horas, se suceden una serie de platos con delicias como ésta: «pepino relleno de ostras, hierbas de primavera y huevos de caracol ahumados». El precio del menú es de 3.200 coronas danesas (430 euros) más bebidas.