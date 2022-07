Los Premios CMG muestran la innovación y los nuevos proyectos de la gastronomía

Los premios del suplemento gastronómico de HERALDO, 'Con Mucho Gusto', son como un termómetro para medir la temperatura y la salud de la hostelería, la gastronomía y el sector agroalimentario, en general. Este jueves se celebró la octava edición en el edificio Caja Rural de Aragón, y por lo que se escuchó en él, hay motivos para estar satisfechos tras haber pasado los meses más duros de la pandemia.

Al acto asistieron unos 150 invitados y durante el mismo se disfrutó de una pequeña degustación gastronómica. Bueno, más bien fue una cata improvisada en la que se presentaron dos cervezas de Ambar y dos vinos de Grandes Vinos. Los asistentes también conocieron las características del aceite Montecristo Gourmet.

El actor y humorista Javier Segarra presentó la gala y dio paso al director de red de oficinas de Caja Rural de Aragón, Óscar Pérez, quien ejerció de anfitrión. Antes de empezar la entrega de los premios, la intervención del director de comunicación de Ambar, Enrique Torguet, contribuyó a refrescar la calurosa tarde, ya que se cataron sus últimas novedades: Ambar Especial y Triple O.

No se movió del escenario, ya que a continuación entregó el premio a la trayectoria gastronómica, que recibió Nati Lacal. Ella puso en marcha el restaurante La Rebotica de Cariñena; ha dado a conocer los productos de Aragón a través de distintos proyectos; participó en los primeros pasos de la Academia Aragonesa de Gastronomía y, en su última etapa, ha sido la responsable de dinamizar los mercados municipales.

Nati acudió a la cita convaleciente de una operación de cadera y con la vista puesta en el próximo 9 de agosto. Ese día se jubila y este galardón lo recibió como un bonito anticipo del merecido descanso. "Me hace mucha ilusión que HERALDO se haya acordado de mí –dijo–; a lo largo de mi trayectoria me he sentido muy acompañada y creo que entre todos tenemos que ayudar a que nuestra gastronomía sea más reconocida en toda España".

Este mensaje se repitió varias veces durante la velada, y a difundirlo también contribuye habitualmente la siguiente galardonada, Claudia Polo, mas conocida en redes sociales como @soulinthekitchen. Claudia tiene 23 años y en su cuenta de Instagram atesora la nada despreciable cifra de 54.000 seguidores.

El director general de Mercazaragoza, Sergio Alarcón, le entregó el galardón al proyecto digital gastronómico. Esta joven 'influencer' puso el acento en la importancia que tiene la educación alrededor de la gastronomía y de los alimentos entre las nuevas generaciones, "para que estén más conectadas con el origen de los productos que comemos".

Hasta Huesca viajó el premio al cocinero más innovador, que recayó en el chef del restaurante Vidocq, Diego Herrero. Su apuesta por la cocina de alta montaña y por los ingredientes de productores cercanos le ha llevado a consolidar en Formigal un restaurante en el que "se mezclan las tradiciones de aquí y de allá; a través de mis recetas cuento mi vida y hago la cocina que me manda el corazón”. El premio se lo entregó Mario Mas, director gerente de la distribuidora Copima.

El mundo del vino también estuvo presente con el galardón que recibió Grandes Vinos, y que recogió su director de marketing, Manuel García, de manos del director general de Campomar, José Torres. El responsable de la bodega dirigió la segunda cata de la velada. Se probaron el refresco de vino 49 Millions, presentado en una lata, y el monovarietal de sauvignon blanc CDA.

El siguiente reconocimiento fue para la empresa/proyecto más sostenible en el ámbito de la gastronomía, que recibieron Javier Moragrega y Kike Micolau, del restaurante La Fábrica de Solfa de Beceite (Teruel). Se lo entregó el jefe de comunicación regional de Coca Cola, Fernando Anel.

Kike Micolau agradeció la distinción y mostró su compromiso "para seguir trabajando con los productores del entorno, propiciando una economía más circular y apostando por los alimentos de kilómetro cero". Su compañero puso el acento en el siguiente detalle: "El medio rural necesita a las ciudades, pero las grandes urbes también nos necesitan a nosotros".

Los últimos galardones fueron para el restaurante Gente Rara, que recibió el premio a la revelación gastronómica. Su jefe de cocina, Cristian Palacio, insistió en el mensaje inicial de "darnos a conocer más en el resto de España porque los cocineros aragoneses están realizando un gran trabajo". Además, dijo que "la gastronomía tiene que ser un buque insignia para el turismo".

Finalmente, la última mención se entregó bajo la denominación Premio Gastronomía sin límites: cocina inclusiva a la Asociación Celíaca de Aragón. Su presidente, Ramón Moraza, lo recogió de manos del director gerente de Dr. Shar, Pablo Bazco.

Con este reconocimiento prácticamente terminó el acto. El encargado de echar el cierre fue el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien hizo hincapié en que “la gastronomía es la mejor embajadora de la agricultura; es importante que el sector hostelero sea consciente del servicio que puede prestar a la agricultura a través de la promoción de los alimentos de Aragón”.

Por último, el director de HERALDO DE ARAGÓN, Mikel Iturbe, agradeció a los premiados y a los patrocinadores su apoyo y el trabajo realizado. “En este acto se ha comprobado la gran voluntad de innovación y de generación de nuevos proyectos que existe alrededor de la gastronomía y para HERALDO es un placer apoyarlos”.

Al acto asistieron la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente; los presidentes de la Asociación de Cocineros de Aragón, Javier Robles, y de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles, y responsables de HERALDO como el gerente de Medios Regionales, Eliseo Lafuente; el director comercial, Sergio Muñoz, y el director de marketing, Roberto Isasi.