Una decena de bares para almorzar, tomar vermú, comer o cenar en la Vaquilla

El Torico ya está en su columna, pero todavía no tiene puesto el pañuelico. No obstante, turolenses y visitantes ya piensan en la Vaquilla -muestra de ello es que ya casi no quedan plazas en los autobuses y trenes desde Zaragoza este sábado para regresar el domingo-. Aquellos afortunados que vestirán de blanco y rojo las calles de Teruel pueden apuntar estos establecimientos para probar la gastronomía de la ciudad.

"La previsión es buena, hay muchas esperanzas en estas fiestas porque se espera mucha gente", prevé Fernando Polo, al frente del Figón de Teruel (calle de Yagüe de Salas, 4), de hecho, ya tienen reservas para todos los días. La jornada "más crítica" será el sábado. "Desde por la mañana ya se nota el ambiente y por la tarde, después de la puesta, es una locura", recuerda Polo, aunque haga dos años que no se celebran las fiestas.

Comidas y cenas es lo que más sirven, tanto menú como bocadillos o tapas. No obstante, la oferta se reduce puesto que no pueden atender como el resto del año y se centran en las opciones más básicas: lomo, pechuga, beicon… Precisamente, de este establecimiento, los turolenses valoran la carne autóctona que ofrecen y la conserva de lomo, longaniza y costilla, entre otros encantos.

"Cualquier bar del centro que vayas, y en especial del paseo del Óvalo", recomienda Vidal Muñoz Garrido, cronista de la ciudad de Teruel, cuando se le pregunta por un establecimiento donde almorzar, comer o cenar. Matiza que en la zona nueva también se pueden encontrar otros bares y restaurantes para ello, pero la fiesta se centra en el casco histórico. En el caso de Muñoz Garrido lo tiene claro: el Gregory (paseo del Óvalo, 5).

"Este año yo creo que se van a quedar también los de Teruel que otros años se iban", apuesta Ana Vasiles, propietaria del Gregory. "Empezamos con el desayuno, después almuerzo, vermú, comida, copas, merienda, cena...", enumera entre risas Vasiles, que señala que "la cocina no se cierra". Las estrellas de estos días son los bocadillos de calamares y llamado 'blanco y negro', que es una combinación de longaniza, chorizo y morcilla de la tierra.

"Se toman huevos fritos, con jamón, el pan del regañao y todo regado con buen vino de la tierra"

"Me pediría el regañao, que no puede faltar, ya sea de jamón o de conserva. Además, la gente suele tomar huevos fritos con jamón, el pan del regañao y todo regado con buen vino de la tierra, como el de Cretas o, por ejemplo, de la zona de Borja o del Somontano, de esta forma están representadas las tres provincias aragonesas”, apunta el cronista turolense, que tampoco reniega de la oreja o el rabo de toro, entre otros platos.

A la lista de lugares que visitar también se suma Las Mañicas (calle de Santa Emerenciana, 4), un bar junto al Museo Provincial de Teruel y enfrente de la catedral de Santa María de Mediavilla. En los días de fiesta, en este establecimiento se congregan turolenses y turistas en busca del vermú o de un lugar donde cenar. "Hasta las 16 estamos dando vermús, con tapas y bocadillos, y por la noche bocadillos para llevar también", explica Isabel Díez, su propietaria. Morro, oreja, rabo… la oferta es amplia. Además, la carta cambia el lunes, cuando la ciudad se vacía de visitantes y se quedan solo los turolenses. "Para el vermú del día 11 tendremos gambas a la plancha o mejillones, entre otras cosas", avisa Díez.

Este bar se transforma durante la Vaquilla porque la gran cristalera se retira y se descubre una amplia barra. "Es incierto lo que esperamos para las fiestas –sostiene Díez- porque después de dos años nunca se sabe". Para el Congreso del Toro de Cuerda se pronosticaba mucha afluencia y finalmente en el centro no se notó tanto, como apreciaron en este bar.

Este verano se ha aumentado la familia de los Soletes de la Guía Repsol, pero la capital no ha tenido ninguna alta. No obstante, en la misma ciudad se puede encontrar casi una decena. Como el Venecia (calle de Santa Cristina, 2, a pocos metros del parque de la Escalinata), donde la guía Repsol destaca las hamburguesas caseras, las ensaladas de perdiz o las migas con huevo. También el Mesón del Óvalo (paseo del Óvalo, 2), donde el Jamón de Teruel es "el protagonista", así como las raciones y las grandes tapas.

El Bar Torrerón (ronda de Ambeles, 28), La Barrica (calle de la Abadía, 5) y el Portal de Guadalaviar (calle de El Salvador, junto a Hotel Reina Cristina) también ostentan un solete de la guía Repsol y, además, son tres de los más valorados en Tripadvisor. Además, con mejor puntación en el portal web se encuentran la Gastrotaberna Locavore (calle de Bartolomé Esteban, 10) y el Bar Serruchi (calle de Ollerías del Calvario, 37).