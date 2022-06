Pagar la cuenta y dividir entre los comensales sin necesidad de llamar al camarero

Se ha terminado la comida o la cena y las manecillas del reloj avanzan. Se acaba el tiempo previsto y el restaurante está de bote en bote. El camarero no da abasto y lo del ‘simpa’ no se contempla: hay que pagar. Tal vez se hayan topado en alguna ocasión situaciones como esta, pero ya hay remedio.

El mundo de la hostelería evoluciona de la mano de la tecnología y el código QR de la carta no es el único que se puede ver ya sobre la mesa, también otro para pagar la cuenta. El restaurante de La Mafia de la plaza de Aragón de Zaragoza, el único de España que pertenece a la franquicia, aplicó este servicio “pionero” hace unas tres semanas y desde entonces aseguran que el 40% de la comandas ya se pagan a través del método. “En el momento de pagar, nuestro personal no ofrece valor porque es algo mecánico, por lo que preferimos que atienda a otras mesas”, señala Sonia Pérez, directora de marketing del Grupo La Mafia.

"Hay una rotación de mesas más rápido y también es más cómodo el trabajo en sala y la experiencia para los clientes"

Cuando se escanea el código QR que está en el centro de la mesa –cada una tiene el suyo- aparece una pantalla que ofrece que los comensales ingresen el dinero de la cuenta de forma conjunta, cada uno lo suyo o que se pueda dividir a partes iguales y así pagar a escote. Tan solo hay que aceptar el pago con el ‘smartphone’. “Una vez está abonado, se cierra la cuenta”, añade Pérez, de tal forma que se queda a cero para el siguiente servicio.

Este sistema, tal y como celebran en el restaurante, se traduce en distintos aspectos: “Hay una rotación de mesas más rápido y también es más cómodo el trabajo en sala y la experiencia para los clientes”. Apuntan que la relevancia es que está conectado al TPV.

“Se podría poner también para pedir las comandas, pero eso es algo que no contemplamos porque aunque está el QR de la carta, preferimos dar un servicio personalizado. No somos una cadena de comida rápida y no solo tenemos pizza y pasta, también hay platos a los que el público no está del todo habituado y que hay que explicar”, apunta la directora de marketing.

Este restaurante es el primero de la cadena que dispone de este método de pago, cuentan que la buena aceptación de los clientes va a hacer que lo mantengan y que se implante en otros establecimientos del país.